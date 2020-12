Max Verstappen heeft vrijdag de snelste tijd neergezet bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander was op het Yas Marina Circuit net wat sneller dan Valtteri Bottas. Mick Schumacher werd achttiende in zijn eerste training in een Formule 1-auto.

Verstappen noteerde op de zachte banden een snelste tijd van 1.37,378. De coureur van Red Bull Racing kan in de slotrace nog de tweede plek in de WK-stand overnemen van Bottas. De Fin van Mercedes eindigde in de eerste training als tweede in 1.37,412.

De rest van het veld zat op meer dan een seconde. Renault-coureur Esteban Ocon, die vorige week in Bahrein zijn eerste podiumplek behaalde (tweede), klokte de derde tijd (1.38,515). Verstappens teamgenoot Alexander Albon werd vierde in 1.38,547.

Lewis Hamilton keerde vrijdag terug in zijn Mercedes, nadat hij vorige week positief testte op het coronavirus en de GP van Sakhir in Bahrein moest overslaan. De wereldkampioen begon de training met problemen aan zijn remmen, waardoor hij ruim een half uur niet de baan op kwam. Uiteindelijk reed hij nog 24 rondes en kwam hij op de harde band tot de vijfde tijd (1.38,744).

Daniel Ricciardo startte slecht aan zijn laatste weekend namens Renault. De Australiër, die volgend jaar overstapt naar McLaren, had een probleem met zijn motor en zette geen tijd neer. Het ging om een oude krachtbron, die toch al vervangen zou worden.

Uitslag eerste vrije training 1. Verstappen (Red Bull) - 1.37,378

2. Bottas (Mercedes) - 1.37,412

3. Ocon (Renault) - 1.38,515

4. Albon (Red Bull) - 1.38,547

5. Hamilton (Mercedes) - 1.38,744

6. Stroll (Racing Point) - 1.38,831

7. Pérez (Racing Point) - 1.38,956

8. Kvyat (AlphaTauri) - 1.39,150

9. Gasly (AlphaTauri) - 1.39,160

10. Räikkönen (Alfa Romeo) - 1.39,199

Schumacher kan eindelijk debuteren

Schumacher maakte zijn langverwachte debuut in een Formule 1-weekend. De 21-jarige Duitser, die vorige week de Formule 2-titel veiligstelde, verving Kevin Magnussen bij Haas, het team waarbij hij volgend seizoen een vast stoeltje krijgt.

De zoon van F1-legende Michael Schumacher zou eigenlijk begin oktober bij de Grand Prix van de Eifel al zijn debuut maken in een vrije training, maar door slecht weer op de Nürburgring ging dat niet door. Hij kwam vrijdag tot 23 rondes in Abu Dhabi en was bijna vier seconden langzamer dan Verstappen (1.41,235).

George Russell, die vorige week Hamilton verving bij Mercedes, stapte weer in zijn vertrouwde Williams en kwam daarin tot de zestiende tijd (1.40,446).