Nyck de Vries komt dinsdag namens Mercedes in actie bij Formule 1-tests op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De 25-jarige Nederlander krijgt de kans om zich te laten zien bij het topteam.

De zogeheten 'young driver test' is bedoeld om talenten aan het werk te zien die geen contract in de Formule 1 hebben. Naast De Vries, die vastligt bij Mercedes, maakt ook de Belg Stoffel Vandoorne kilometers namens het team van wereldkampioen Lewis Hamilton.

De Vries kwam dit jaar uit in de Formule E (hij eindigde als elfde in de elektrische raceklasse) en reed een paar seizoenen in de Formule 2. Tot een debuut in de Formule 1 is het nog niet gekomen.

Eind oktober verlengde De Vries zijn contract bij het Formule E-team van Mercedes net als Vandoorne met een jaar, wat betekent dat hij ook volgend seizoen in die raceklasse uitkomt.

In Abu Dhabi staat komend weekend de laatste race van het Formule 1-seizoen op het programma, waarna enkele testdagen volgen voor de teams.