Dit weekend staat in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het jaar op het programma. Autocoureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de seizoensafsluiter.

Voor veel Formule 1-fans voelt de race op het Yas Marina Circuit een beetje als een anticlimax, omdat de races daar zelden spectaculair zijn. Ben jij als coureur wel gecharmeerd van het circuit?

"Kosten noch moeite zijn gespaard om het circuit te bouwen. Het uitkomen van de pitstraat met een tunnel is natuurlijk spectaculair en ook het hotel waar onderdoor wordt gereden ziet er fraai uit, maar voor een coureur is het niet echt uitdagend."

"Het circuit blinkt uit in langzame bochten en een enorm lang recht stuk. Ook nu Abu Dhabi direct na Bahrein is, gaan we extra duidelijk een groot verschil zien. Bahrein is namelijk ongelooflijk zwaar voor de banden, terwijl het asfalt in Abu Dhabi juist heel fijn en glad is. Het niet voor niets dat Pirelli de zachtste banden heeft meegenomen. Desondanks zal het voor de coureurs waarschijnlijk toch een simpele éénstopper worden."

De lay-out van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. (Beeld: Formula1.com)

De banden lijken dit weekend dus niet heel erg van invloed op de race te zijn. Welke factoren gaan mogelijk wél een rol spelen?

"Bij Grands Prix in de woestijn hebben coureurs vaak te maken met wisselende weersomstandigheden. De race start in daglicht en gaat de nacht in, waardoor de temperatuur sterk naar beneden gaat. Zeker in Abu Dhabi verandert de wind dan vaak ook nog van richting en van kracht."

"Dat kan ervoor zorgen dat de auto aan het eind van een race totaal anders reageert dan aan het begin van een race. Het zou zondag zomaar kunnen dat bepaalde auto's in het begin van de wedstrijd heel sterk zijn en later terugvallen of juist tegen het eind van de Grand Prix tot leven komen."

Starttijden GP Abu Dhabi Tweede training: vrijdag 14.00 uur

Derde training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

De auto van Valtteri Bottas kwam in Bahrein in de slotfase in ieder geval niet meer tot leven. Was hij afgelopen zondag nou zo slecht of was George Russell zo goed?

"Ik zou niet per definitie zeggen dat Bottas heel slecht was. In het begin van de race zat hij 2,5 tot 3 seconden achter Russell. Het grootste probleem in Bahrein is oververhitting van de banden. Dat ontstaat al snel als je dicht achter je voorganger rijdt. Daarom wil je als coureur opzettelijk die twee tot drie seconden als gat houden. Hij had dat in het begin redelijk goed onder controle."

"Omdat Russell vooraan reed mocht hij als eerste een pitstop maken. De undercut (op verse banden tijd winnen of iemand inhalen dankzij een vroegere pitstop, red.) werkt vanwege de hoge bandenslijtage op geen ander circuit zo goed als in Bahrein. Daardoor was het verschil na de pitstops plots acht seconden."

"Het kan zijn dat Bottas daarna zijn banden extra hard heeft moeten pushen om dat gat met Russell te dichten. De eerste paar rondes van nieuwe banden zijn cruciaal voor de levensduur later in de stint, dat zou zijn prestatie deels kunnen verklaren. We hebben vooral kunnen zien hoe goed Russell als coureur is."

Winnaars in Abu Dhabi 2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Nico Rosberg (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Nico Rosberg (Mercedes)

2014 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2013 - Sebastian Vettel (Red Bull)

Sinds 2014 heeft Mercedes alle races op het Yas Marina Circuit gewonnen. Heeft Max Verstappen een reële kans om de Mercedes-coureurs dit weekend te bedreigen?

"In Bahrein was ik wel wat verrast dat Red Bull zo dicht achter Mercedes zat. Verstappen gaf in de kwalificatie in de technische eerste sector minder dan een tiende toe op de Mercedes-coureurs. Dat biedt perspectief voor dit weekend."

"Aan het begin van het seizoen was Red Bull in langzame bochten langzamer dan de Mercedes, maar dat is nu niet meer het geval. Het is best opvallend dat Mercedes juist in die langzame bochten zo sterk is, omdat zij gebruikmaken van een lange wielbasis, de afstand tussen de wielen."

"Normaal gesproken betekent een lange wielbasis dat de auto niet zo wendbaar is, maar daar heeft Mercedes geen last van. Het geeft de vergrote rol van de aerodynamica aan, want een langere wielbasis geeft vooral meer ruimte achter de voorwielen. Vroeger was het eigenlijk zo dat aerodynamica bij lage snelheden relatief weinig effect had, maar vandaag de dag draait het zelfs in langzame bochten vooral om de aero."

"Omdat het de laatste race van het jaar is, zal geen enkel team grote updates meenemen. Wat dat betreft zal er aan de verhoudingen ook niet veel veranderen. In Bahrein hebben we bovendien gezien dat Mercedes niet foutloos is. Als er nu weer wat zou gebeuren zit Verstappen op het vinkentouw om te profiteren."

Max Verstappen in Abu Dhabi 2019 - Tweede

2018 - Derde

2017 - Vijfde

2016 - Vierde

2015 - Zestiende (Toro Rosso)

Sergio Pérez schreef de Grand Prix van Bahrein op zijn naam, maar heeft nog altijd geen stoeltje voor volgend jaar. Kan Red Bull Racing - waar Alexander Albon maar niet kan overtuigen - nog om hem heen?

"Voor Verstappen is het belangrijk dat iemand hem rugdekking kan geven. Als Red Bull met Verstappen voor strategie A gaat, moeten ze met de tweede auto voor strategie B kunnen gaan om Mercedes tactisch uit te dagen."

"Bij sporten in zijn algemeenheid is het zo: het grootste gedeelte van de prestatie draait om vertrouwen. Pérez reed na de eerste ronde in Bahrein laatste, maar wist de Grand Prix vervolgens wel te winnen."

"Perez blinkt in de kwalificatie niet altijd uit en wellicht dat dit een reden is waarom Red Bull nog twijfelt, want het is cruciaal om vooraan te starten voor tactisch voordeel. Maar als het er echt om gaat op de zondag, dan staat-ie er wel. En juist dat zou Red Bull wel goed kunnen gebruiken."