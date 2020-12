Lewis Hamilton kan komend weekend in actie komen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De coureur van Mercedes testte, een week na zijn positieve test, twee keer negatief op het coronavirus.

De terugkeer van Hamilton betekent dat George Russell dit weekend 'gewoon' weer voor Williams rijdt. De 22-jarige Brit was vorige week in de Grand Prix van Sakhir in Bahrein de vervanger van de zevenvoudig wereldkampioen. Jack Aitken verving op zijn beurt Russell bij Williams en komt dit weekend dus niet in actie.

Hamilton, die dinsdag al liet weten goede hoop te hebben om te kunnen rijden in Abu Dhabi, testte woensdag voor het eerst negatief op het coronavirus. Daardoor kreeg hij groen licht om af te reizen naar Abu Dhabi, waar donderdag opnieuw bleek dat hij niet meer besmet is.

Eerder op donderdag schoof Russell nog in Mercedes-tenue aan bij de persconferentie. Het racetalent veroverde vorige week bij de Grand Prix van Sakhir in de auto van Hamilton zijn eerste punten van het seizoen door als negende te finishen.

In Abu Dhabi mag Russell proberen om Williams de eerste punten van het seizoen te bezorgen. Het Britse team heeft drie punten minder dan Haas en acht minder dan Alfa Romeo.

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste race van het Formule 1-seizoen en begint zondag om 14.10 uur. De 35-jarige Hamilton kwam de laatste twee jaar als eerste over de finish in Abu Dhabi.