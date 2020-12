George Russell weet een dag voor de start van het laatste Grand Prix-weekend in de Formule 1 nog altijd niet voor welk team hij zal rijden in Abu Dhabi. De Williams-coureur verving Lewis Hamilton vorige week in de Grand Prix van Sakhir en mag nog altijd hopen dat hij weer in de Mercedes mag stappen.

"Het is allemaal nog steeds onzeker, want we wachten op de coronatest van Lewis", zei Russell donderdag op de persconferentie. "Op dit moment werken we gewoon volgens plan naar de race toe. Als Lewis toch negatief test, keert hij terug in de auto."

De 35-jarige Hamilton, die vorige week door zijn positieve test voor het eerst in zijn loopbaan een Formule 1-race miste, sprak dinsdag nog de hoop uit dat hij kan meedoen aan de laatste Grand Prix van het jaar.

Russell liet vorige week in Bahrein al zien een geschikte vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen te zijn. De 22-jarige Brit stevende af op de zege in de Grand Prix van Sakhir, maar door geblunder bij Mercedes eindigde hij buiten het podium.

'Het is iets makkelijker door aanpassingen'

Russell hoopt logischerwijs dat hij komend weekend een nieuwe kans krijgt om voor het eerst in zijn loopbaan een Formule 1-race te winnen. Het racetalent denkt Mercedes nog beter te kunnen vertegenwoordigen nu hij aan de auto gewend is.

"Vorige week vrijdag moest ik de auto leren kennen en nu kan ik gelijk beginnen met het finetunen van de set-up. Vorige week reed ik met de set-up van Lewis, maar ik ben Lewis natuurlijk niet", aldus Russell.

"We hebben wat kleine aanpassingen gedaan, maar je kunt niet heel veel doen in vijf dagen. Ze hebben bijvoorbeeld wat kleine aanpassingen aan het stuur gedaan om het wat makkelijker te maken."

De Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, begint zondag om 14.10 uur. Als Hamilton mag rijden, dan jaagt hij op de twaalfde zege van het seizoen. Russell pakte namens Williams nog geen punt in 2020.