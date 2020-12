Haas F1 heeft Nikita Mazepin woensdag aangesproken op zijn gedrag op sociale media. De onlangs vastgelegde Russische coureur zorgde deze week voor ophef met een video waarin hij een dronken vrouw betast.

"We keuren het gedrag van Nikita Mazepin in de onlangs verschenen video af. Dat de video op sociale media is geplaatst, is weerzinwekkend. De kwestie wordt intern afgehandeld", meldt Haas in een korte verklaring. De video is inmiddels verwijderd.

Er is meer kritiek op het gedrag van de 21-jarige Mazepin op sociale media. Zo insinueerde hij in een berichtje dat Williams-rijder George Russell homoseksueel is en zijn er berichten uitgelekt waarin hij vrouwen probeert te verleiden. Er is door Formule 1-fans zelfs een petitie gestart om hem uit de Formule 1 te houden.

Mazepin, zoon van een Russische miljardair, heeft zijn excuses aangeboden voor de video. "Ik wil me verontschuldigen voor mijn gedrag op die beelden en het feit dat ik het op sociale media heb gepost", schrijft hij.

"Het spijt me dat ik mensen heb beledigd en dat ik Haas F1 in de problemen heb gebracht. Ik moet mezelf beter gedragen als Formule 1-coureur en heb mezelf en anderen in de steek gelaten. Ik beloof dat ik hier lering uit trek."

Mazepin rijdt momenteel in de Formule 2 en vormt volgend jaar bij Haas een koppel met Mick Schumacher. Het talentvolle duo vervangt Romain Grosjean en Kevin Magnussen bij het Amerikaanse team.