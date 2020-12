Lewis Hamilton hoopt dit weekend in Abu Dhabi weer in actie te kunnen komen. De 35-jarige Brit is aan het herstellen van het coronavirus en miste de Grand Prix van Sakhir in Bahrein.

"Sorry dat ik een tijdje niks van me heb laten horen, maar dit was een van de zwaarste weken in lange tijd", zegt Hamilton dinsdag in een videoboodschap op zijn sociale kanalen.

"Ik ben druk bezig om zo goed mogelijk te herstellen, zodat ik in Abu Dhabi weer kan racen. Ik werd vandaag wakker en voelde me goed. Ik heb voor het eerst in dagen weer kunnen trainen. Hopelijk zit ik snel weer in de auto."

Hamilton, die zich vorige maand in Turkije al verzekerde van de wereldtitel, werd afgelopen weekend in Bahrein vervangen door George Russell. De Brit maakte in de Mercedes een uitstekende indruk en leek lange tijd op weg naar de zege, tot hij in de slotfase met problemen te kampen kreeg.

Hamilton in afwachting van negatieve test

Voor Hamilton was het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij een race moest missen. Hij debuteerde in 2007 in de koningsklasse van de autosport en was er sindsdien iedere Grand Prix bij.

Als Hamilton in Abu Dhabi wil meedoen, zal hij eerst een negatieve coronatest moeten overleggen. Als hij toch niet op tijd is hersteld, zal hij opnieuw worden vervangen door Russell.

De eerste vrije training in Abu Dhabi begint vrijdag om 10.00 uur. De race staat zondag om 14.10 uur op het programma.