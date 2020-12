Het lijkt erop dat Mercedes komend weekend in Abu Dhabi weer de beschikking heeft over Lewis Hamilton. De wereldkampioen herstelt goed van COVID-19 en doet er alles aan om de slotrace van het Formule 1-seizoen te halen.

"Hij is op de goede weg. Als de prognoses van de doktoren kloppen, zou hij op donderdag of vrijdag een negatieve test moeten kunnen overleggen", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff maandag tijdens een mediasessie tegen onder meer Motorsport.com.

Hamilton werd afgelopen weekend in Bahrein vervangen door Williams-coureur George Russell. De talentvolle Brit maakte een uitstekende indruk en leek zelfs op weg naar winst, tot chaos in de pitstraat bij Mercedes daar verandering in bracht.

Volgens Wolff baalt Hamilton er nog steeds van dat hij de Grand Prix van Sakhir niet kon rijden. "Het is een behoorlijk nare situatie voor hem. En als je dan ook nog eens niet thuis bent, maar in een hotelkamer zit, is dat allemaal erg onprettig."

Zijn afwezigheid in Bahrein betekende dat Hamilton voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een race moest missen. De 35-jarige Brit debuteerde in 2007 en was er sindsdien in iedere Grand Prix bij.

Hamilton stelde eerder dit seizoen al zijn zevende wereldtitel veilig. Als blijkt dat hij toch niet kan racen in Abu Dhabi, dan zal zijn plek opnieuw worden ingenomen door Russell.