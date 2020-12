Esteban Ocon liet zijn emoties zondag de vrije loop na het veiligstellen van de tweede plek in de Grand Prix van Sakhir. De coureur van Renault, die een wisselvallig seizoen beleeft, eindigde voor het eerst in zijn Formule 1-carrière op het podium.

"Ik heb hier geen woorden over. Bij het passeren van de finish moest ik huilen", bekende een dolgelukkige Ocon na de race in Bahrein volgens Motorsport.com. "Dat zegt alles over de emoties die op dit moment door mijn hoofd gaan."

De 24-jarige Ocon ging maar één keer de pits in voor nieuwe banden en profiteerde daarnaast van het bizarre verloop van de race, waarin Max Verstappen razendsnel uitviel en George Russell door geblunder van Mercedes geen kans meer maakte op de zege. Ocon hoefde alleen Sergio Pérez van Racing Point voor zich te dulden.

De tweede plek is een opsteker voor de Fransman na een moeizaam eerste seizoen bij Renault. Van de eerste veertien races haalde Ocon vier keer de finish niet en drie keer eindigde hij buiten de top tien. Door zijn moeizame prestaties waren er gedurende het seizoen geruchten dat Ocon zijn stoeltje zou kunnen kwijtraken.

"We beleven een zwaar seizoen, maar we gaven nooit op en bleven hard werken. Dat is heel belangrijk geweest. Als er steeds minder en minder mensen in je geloven, is het cruciaal dat je wel vertrouwen in jezelf houdt", aldus Ocon, die bovendien zegt veel te hebben geleerd van Daniel Ricciardo als teamgenoot.

"Daniel is voor mij een fantastische graadmeter dit seizoen. Hij rijdt op een nog hoger niveau dan vorig jaar, al vind ik dat dat ook voor mij geldt. Ik heb het gat met Daniel weten te verkleinen. Dat ik nu ook nog eens het podium haal, is voor mij de kers op de taart."