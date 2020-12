Christian Horner baalt er stevig van dat Max Verstappen zondag wegens zijn crash in de eerste ronde geen kans kreeg om mee te doen om de overwinning in de Grand Prix van Sakhir. De teambaas van Red Bull Racing had de Nederlander wel zien winnen in Bahrein.

Verstappen was in bocht vier de dupe van een clash tussen Charles Leclerc van Ferrari en de latere racewinnaar Sergio Pérez (Racing Point). Hij moest uitwijken voor de twee en eindigde in de bandenstapel.

"Het is een ongelooflijk frustrerend einde van het weekend, omdat de race van Max er buiten zijn schuld om al heel snel opzat", zei Horner na de race op het Bahrain International Circuit.

In bocht twee slaagde Verstappen er nog in om de zich verremmende Valtteri Bottas te ontwijken. "Maar hij was het momentum na een goede start toen al grotendeels kwijt", constateerde Horner.

"Helaas werd hij bij de touché tussen Leclerc en Pérez gedwongen om een crash te vermijden en belandde hij in de bandenstapel. Heel jammer, want hij zou echt hebben meegedaan om de winst."

Max Verstappen kon al vroeg weer worden teruggereden naar de pits. (Foto: ANP)

'Risico met Albon pakte goed uit'

Een podiumplek zat er mede door de uitvalbeurt van Verstappen niet in. Zijn teamgenoot Alexander Albon kende een zeer stroeve start, maar herpakte zich en eindigde nog als zesde.

"Hij wisselde bij zijn eerste pitstop naar de harde band en daarop ging het beter", zag Horner. "Bij de laatste safetycar namen we wat risico door naar de zachte band te wisselen. Dat pakte goed uit."

Het is nog altijd niet bekend of Albon teamgenoot van Verstappen blijft bij Red Bull. De naam van Pérez, die nog geen stoeltje heeft voor 2021, wordt al een tijdje genoemd bij het Oostenrijkse team.

Komend weekend staat in Abu Dhabi de laatste race van het Formule 1-seizoen op het programma.