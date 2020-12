Sergio Pérez pakte zondag een record door na 190 racestarts dan toch zijn eerste zege te pakken. Het was voor de Mexicaan een flinke opsteker in een weekend dat vooral in het teken stond van onrecht.

Dat onrecht trof bijvoorbeeld George Russell. Tussen twee momenten in de week van de talentvolle Brit zat een achtbaan van emoties: het belletje van Mercedes-teambaas Toto Wolff in de nacht van maandag op dinsdag. En het moment dat de 22-jarige Russell zondag na de race balend op zijn rug lag, in Mercedes-overall.

De Engelsman zal niet hebben gejuicht om de coronabesmetting van zijn landgenoot Lewis Hamilton, maar wel om het feit dat hij de kans kreeg te laten zien wat hij echt in huis heeft. Een prachtig vooruitzicht: zeker één race niet ploeteren in een Williams, maar knokken om de winst met de snelste auto van het veld.

Dat laatste deed Russell met volle overtuiging. Het hele weekend zette hij, met alle camera's en microfoons op zich gericht, geen wiel verkeerd. Bij de start troefde Russell meteen teamgenoot Valtteri Bottas af. De winst leek hem halverwege de race niet meer te kunnen ontgaan.

En toen begon de malaise: Russell kreeg eerst de verkeerde banden bij een ad hoc pitstop. Hij maakte dat onder meer goed door Bottas indrukwekkend buitenom in te halen. De zege kwam weer in het vizier, tot de band langzaam leeg begon te lopen.

Mercedes zelf heeft de afgelopen jaren echt te veel gewonnen om op een beetje medelijden te kunnen rekenen. Maar hoe Russell buiten zijn schuld om tot twee keer aan toe zijn eerste overwinning door de neus werd geboord, was puur onrecht.

Winnaar Pérez kijkt volgend jaar toe

Het onrecht van de een is het geluk van de ander. Pérez reed een ijzersterke race, terwijl hij in de eerste ronde nog achterstevoren stond. Een beetje geluk met een safetycar, een lachwekkend slechte pitstopserie bij Mercedes en een lekke band van Russell, maakte het voor de Mexicaan een dag om nooit te vergeten.

De dertigjarige Pérez heeft in zijn tien jaar durende loopbaan meer dan genoeg laten zien om die overwinning te rechtvaardigen, dus een beetje mazzel kwam hem wel toe. En een week geleden ging een podiumplaats nog in vlammen op toen de Mercedes-motor achter in zijn Racing Point de geest gaf.

Toch overschaduwt onrecht ook de zege van Pérez. Hij heeft geen stoeltje voor 2021, omdat hij bij zijn team wordt vervangen door Sebastian Vettel. Tot overmaat van ramp is er nergens anders in de pitstraat plek, dus moet hij zeker een jaar toekijken. Tenzij Red Bull toch nog belt.

Alexander Albon maakte dit weekend opnieuw slechte reclame voor zichzelf, door Q3 niet te halen. In de race maakte de teamgenoot van Max Verstappen dat alles behalve goed. In een race vol kansen op succes reed de Britse Thai kleurloos mee. Achteraf gaf hij vooral zijn auto de schuld. Er zou toch wel sprake zijn van enig onrecht als Albon volgend jaar nog in een Red Bull zit, en Pérez thuis in Mexico op de bank televisie kijkt.

Sergio Pérez viert zijn eerste (en misschien wel laatste) overwinning op het podium in Bahrein. (Foto: Pro Shots)

Voorzichtige Verstappen toch slachtoffer

Het laatste beetje onrecht viel dit weekend ten deel aan Verstappen zelf. Nadat de Limburger zaterdag 0,056 seconde naast poleposition greep, was hij zondag wel goed weg bij de start.

Verstappen herhaalt steeds dat hij "niets meer te verliezen heeft", maar pakte het toch voorzichtig aan nadat de lichten doofden.

Eerst voorkwam Bottas dat de Nederlander echt goed kon profiteren van zijn goede start. Een bocht later gooide de Fin er nog een schepje bovenop, waardoor Verstappen weer moest inhouden. Dit was de kans voor Pérez en Charles Leclerc om toe te slaan op het rechte stuk dat volgde.

Leclerc wilde in één uitremactie het hele seizoen goedmaken

Pérez reed de Red Bull simpelweg voorbij, terwijl Leclerc zijn kans schoon zag om iedereen voor hem in bocht vier eens even flink uit te remmen. Verstappen had al snel door dat het fout zou gaan en trapte vroeg op de rem.

Hij kreeg gelijk: Leclerc dook de bocht in alsof hij in één keer het hele rampjaar van Ferrari wilde goedmaken, terwijl Pérez dacht dat hij alleen op de baan was. De Mexicaan gooide de deur resoluut dicht. Contact was onvermijdelijk, de ellende ontwijken bleek voor Verstappen onmogelijk.

De Red Bull-coureur deed zowel in bocht twee als bocht vier zijn uiterste best om uit de problemen te blijven, raakte daarbij niemand, maar belandde toch in de grindbak. Verstappen stapte uit en trapte zijn frustratie van zich af tegen de bandenstapels. In die trap zat één overheersend gevoel: onrecht.

Max Verstappen kijkt vol ongeloof voor zich uit na zijn crash in de openingsronde. (Foto: ANP)