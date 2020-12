De dramatische pitstop van Mercedes tijdens de Grand Prix van Sakhir kwam zondag door een radioprobleem. Volgens teambaas Toto Wolff waren medewerkers van het topteam niet op de hoogte van wat ze moesten doen, wat vooral gevolgen had voor George Russell.

Zowel Russell als Valtteri Bottas werd tijdens een safetycarsituatie naar binnen geroepen om van banden te wisselen, maar in de garagebox van Mercedes was het chaos. Beide coureurs moesten lang wachten - de stop van Bottas duurde liefst 27 seconden - en Russell kreeg de verkeerde banden.

De jonge Mercedes-debutant, die de met COVID-19 besmette Lewis Hamilton verving in Bahrein, moest een ronde later opnieuw naar binnen voor de goede banden en zag de kansen op zijn eerste Formule 1-overwinning slinken. Een lekke band betekende in de slotfase het einde van zijn droom.

"Het is duidelijk dat een van onze bandencrews de opdracht niet heeft gehoord. De radio werkte niet in de pitsstraat en toen de auto binnenkwam, wisten ze niet wat ze moesten doen en hebben ze de verkeerde banden gewisseld", verklaarde Wolff na de race.

Russell en Bottas werden uiteindelijk slechts negende en achtste. "We hadden de stop ook niet kunnen doen, maar we hadden een gat geslagen. Je kunt er twijfels over hebben, maar ik denk dat het het een juist besluit was. We hebben overall goed werk geleverd, technische fouten gebeuren. We moeten ervan leren."

Russell krijgt excuses van Mercedes

Vooral voor Russell was het gestuntel bij Mercedes zuur. De talentvolle Brit reed ijzersterk en leek op weg naar de overwinning, die uiteindelijk naar Sergio Pérez van Racing Point ging. Russell zat stuk en kreeg direct excuses van Mercedes.

"Het was erg emotioneel, maar dit zal niet zijn laatste kans zijn om een race te winnen", aldus Wolff. "Dit is het begin van een sprookje, dat vandaag helaas niet is uitgekomen. Maar ik zou zeggen dat een nieuwe ster is geboren."

Het is nog niet duidelijk of Russell ook volgend weekend de plek van Hamilton inneemt. "Als zijn test negatief is, dan is het zijn auto", benadrukte Wolff. "Is zijn test positief, dan zit George opnieuw in de auto."

Enkele uren na de race op het Bahrain International Circuit kreeg Mercedes een boete van de FIA, omdat het tegen de regels is om met banden van een ander te racen. Het besluit betekent dat Russell zijn eerste punten als Formule 1-coureur mag houden.