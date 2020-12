George Russell zit er compleet doorheen na de Grand Prix van Sakhir. De jonge Brit verving Lewis Hamilton in Bahrein en leek dankzij een ijzersterke race op weg naar zijn eerste zege ooit, maar werd mede door gestuntel van zijn team slechts negende.

Russell moest met nog 26 rondes bij een pitstop na een safetycar lang wachten en moest daarna nóg een keer naar binnen, omdat hij verkeerde banden had gekregen. Hij leek daarna alsnog succesvol in zijn jacht op leider Pérez, maar kreeg toen een lekke band.

"Ik ben in andere raceklassen ook weleens een zege misgelopen, maar twee keer in één wedstrijd... Ik kan het gewoon niet geloven. Ik heb alles gegeven en had de controle, maar na de safetycar ging het mis", zei Russell volgens Motorsport.com.

"Ik voelde me nog goed, had wat mooie inhaalacties en kreeg Pérez in het vizier. Het zou close worden, maar ik weet zeker dat ik gewonnen zou hebben. Maar toen ging het wéér mis. Dit doet echt veel pijn."

'Hopelijk heb ik Toto Wolff problemen bezorgd'

De 22-jarige Russell reed in Bahrein voor Mercedes, omdat wereldkampioen Hamilton het coronavirus heeft. De talentvolle coureur, die normaal gesproken voor Williams racet, hoopt dat hij ondanks zijn uiteindelijk negende plaats indruk heeft gemaakt op het topteam en op termijn in aanmerking komt voor een stoeltje.

"Ik sprak mijn ouders direct na de race en weet dat zij de pijn ook voelen, maar ze zeiden samen met mijn team dat ik ook trots moet zijn en dat ben ik ook. Hopelijk heb ik Toto Wolff wat problemen bezorgd met het oog op de toekomst."

De belabberde pitstop, waarbij Russell tegen de regels in per ongeluk twee voorbanden van teamgenoot Valtteri Bottas kreeg, leverde Mercedes slechts een boete op. Het betekent dat de jonge Brit in ieder geval zijn eerste Formule 1-punten behoudt.

De kans bestaat dat Russell ook volgende week in Abu Dhabi voor Mercedes rijdt. Het is nog niet bekend of Hamilton op tijd hersteld is voor de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen.