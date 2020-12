Charles Leclerc moet volgende week bij de Grand Prix van Abu Dhabi drie plaatsen inleveren op de startgrid. De Ferrari-coureur wordt bestraft voor het veroorzaken van de crash van zondag in Bahrein, waarbij ook Max Verstappen betrokken was.

In de vierde bocht na de start wilde Leclerc met een inhaalactie Verstappen én Sergio Pérez voorbij. De Monegask tikte Pérez aan en moest de strijd staken samen met Verstappen, die uitweek en in de bandenstapel terechtkwam.

Verstappen veroordeelde de actie van Leclerc vlak daarna al. "Hij verremde zich en was te enthousiast. Dit was totaal onnodig en dom, het had niet gehoeven", zei de Nederlander van Red Bull Racing bij Ziggo Sport.

De stewards van de FIA oordeelden na de door Pérez gewonnen race op het Bahrain International Circuit dat de fout inderdaad bij Leclerc lag en dat de Ferrari-coureur daar volgende week in Abu Dhabi voor moet boeten.

Leclerc en zijn teamgenoot Sebastian Vettel beleven een zeer teleurstellend seizoen met Ferrari, dat zich niet kan meten met de top. De Monegask is de nummer zes in de WK-stand en Vettel staat slechts dertiende.

De Grand Prix van Abu Dhabi is de zeventiende en laatste race van het Formule 1-seizoen. Lewis Hamilton, die in Bahrein afwezig was omdat hij het coronavirus heeft, is al zeker van de wereldtitel.