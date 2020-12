Sergio Pérez kan amper geloven dat hij zich een racewinnaar mag noemen in de Formule 1. De Mexicaan van Racing Point kwam zondag als eerste over de finish in de spectaculaire Grand Prix van Sakhir.

Vorige week was Pérez in Bahrein al dicht bij zijn tweede podiumplek van het seizoen, maar toen viel hij in de slotfase uit terwijl hij in derde positie lag. Ditmaal pakte alles wél goed voor hem uit.

"Ik hoop dat ik niet aan het dromen ben, want ik heb hier zo vaak en zo lang van gedroomd. Ik wilde niet opgeven na vorig weekend en we hadden geen geluk dit jaar, maar vandaag zat het eindelijk een keer mee", zei een geëmotioneerde Pérez vlak na de finish op het Bahrain International Circuit.

De dertigjarige Mexicaan is dit seizoen veelbesproken, omdat hij ondanks goede prestaties nog geen stoeltje heeft voor volgend Formule 1-seizoen. Hij wordt genoemd als potentiële teamgenoot van Max Verstappen.

"Of ik volgend jaar weer op de grid sta? Ik weet het niet. Ik heb er alles aan gedaan, en er ligt niet zoveel meer in mijn handen. Als ik volgend jaar niet op de grid sta, ben ik terug in 2022."

Pérez deelde het podium in Bahrein met Esteban Ocon van Renault en Racing Point-teamgenoot Lance Stroll. Voor Mercedes en vooral George Russell liep de race door chaos in de pitsstraat uit op een fiasco.