Max Verstappen baalt flink van zijn vroege uitvalbeurt in de Grand Prix van Sakhir. De coureur van Red Bull Racing was in de vierde bocht de dupe van een aanvaring tussen Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Racing Point).

Verstappen, die moest uitwijken voor de twee en in de bandenstapel eindigde, vindt dat vooral Leclerc te veel risico nam. De Monegask leek Verstappen én Pérez voorbij te willen steken.

"Mijn start was wel oké, alleen daarna waren de auto's om me heen superagressief. Ik wilde niet het Singapore-scenario van 2017 (toen hij eveneens snel uitviel, red.) en remde vroeg om uit de problemen te blijven", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

"Leclerc nam vervolgens aan de binnenkant onnodig risico. Je kunt niet ineens twee plekken winnen, dat is erg optimistisch. Hij verremde zich en was te enthousiast. Dit was totaal onnodig en dom, het had niet gehoeven."

Verstappen was gestart achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas en George Russell en had alle kans op een goed resultaat op het Bahrain International Circuit, waar op een ultrakorte lay-out wordt geracet.

De Grand Prix van Sakhir is om 18.10 uur (Nederlandse tijd) begonnen en is nog bezig. Verstappen haalde in Bahrein voor de vijfde keer dit Formule 1-seizoen de finish niet.