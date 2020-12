Max Verstappen is zondag uitgevallen in de beginfase van de Grand Prix van Sakhir. De Red Bull Racing-rijder moest uitwijken voor Sergio Pérez van Racing Point en Ferrari-coureur Charles Leclerc en eindigde in de bandenstapel.

Naast Verstappen, die ongedeerd en zichtbaar gefrustreerd uitstapte, zat de race er ook op voor Leclerc. De Monegask was in aanraking gekomen met Pérez, die ondanks de schuiver de pitstraat in kon en de Grand Prix vervolgde.

Verstappen begon de race vanaf de derde plek achter Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en George Russell, die inviel voor de met corona besmette wereldkampioen Lewis Hamilton.

De 23-jarige Nederlander, die voor de vijfde keer dit seizoen de finish niet haalde, had goede kansen op een topnotering. Naast zijn derde plek in de kwalificatie klokte hij in de trainingen twee keer de tweede tijd en was hij eenmaal de snelste.

De race in Bahrein wordt op een extreem kort circuit met weinig bochten verreden. Een ronde gaat over slechts 3,5 kilometer doordat het middengedeelte van de baan is weggelaten in vergelijking met de gebruikelijke lay-out.

De Grand Prix van Sakhir is om 18.10 uur (Nederlandse tijd) begonnen en is nog bezig. Volgende week staat op het circuit van Abu Dhabi de laatste Grand Prix van dit Formule 1-seizoen op het programma.