De Grand Prix van Sakhir is zondag zeer verrassend gewonnen door Sergio Pérez. De Racing Point-coureur profiteerde van chaos bij Mercedes en deelde het podium met Esteban Ocon (Renault) en teamgenoot Lance Stroll. Voor Max Verstappen was de race al in de eerste ronde voorbij na een crash.

George Russell, die wereldkampioen Lewis Hamilton verving bij Mercedes, had lange tijd de beste papieren voor de overwinning in de voorlaatste Formule 1-race van het seizoen. De 22-jarige Brit reed ijzersterk, maar kreeg een lekke band toen hij in de slotfase op leider Pérez joeg.

Russell had zich op dat moment net teruggeknokt na chaos in de pitstraat bij Mercedes, waar ook teamgenoot Valtteri Bottas onder te lijden had. Beide coureurs moesten lang wachten wegens gestuntel van het team.

Pérez, die nog niet zeker is van een Formule 1-stoeltje voor volgend jaar en genoemd wordt als potentiële teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, was in de eerste ronde van de race nog betrokken bij de crash van Verstappen.

De Mexicaan kwam in aanvaring met Charles Leclerc van Ferrari, die samen met Verstappen uitviel. Pérez viel terug naar het achterveld, maar knokte zich snel weer naar voren, met zijn eerste Grand Prix-zege ooit als resultaat.

Top 10 GP Sakhir 1. Sergio Pérez (Racing Point)

2. Esteban Ocon (Renault)

3. Lance Stroll (Racing Point)

4. Carlos Sainz (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (Renault)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. George Russell (Mercedes)

10. Lando Norris (McLaren)

Russell start sterk op kort circuit

Mercedes-debutant Russell begon zondag ijzersterk aan de race op het korte circuit met weinig bochten in Bahrein. De talentvolle Brit had zijn ervaren teamgenoot Bottas al bij de start te pakken en ging lang aan de leiding.

Ook Verstappen was goed vertrokken en zat kort achter het Mercedes-duo. In bocht vier ging het echter mis in het gedrang: Leclerc deed een aanval en toucheerde Pérez, waarna Verstappen moest uitwijken en in de bandenstapel terechtkwam. Hij moest samen met Leclerc de strijd staken.

Pérez kon ondanks zijn schuiver wél verder. Na een bezoek aan de pitstraat schoof de Mexicaan vanuit het achterveld razendsnel op naar voren. Halverwege de race was hij alweer terug in de top drie.

Gezien het korte circuit - een ronde ging slechts over 3,5 kilometer - werden problemen met achterblijvers verwacht voor de topcoureurs, maar die bleven op het incident met Verstappen na lange tijd uit.

Voor Max Verstappen was de race snel voorbij. (Foto: ANP)

Chaos in pitsstraat bij Mercedes

Met nog 26 rondes te gaan ging het echter vooral mis voor Mercedes. Russell en Bottas kwamen samen binnen bij een safetycarsituatie (Williams-rijder James Aitken had zijn voorvleugel verloren), maar moesten wegens gestuntel van het team lang wachten. De stop van Bottas duurde liefst 27 seconden.

Leider Russell gaf een aantal plaatsen prijs en moest daarna nog een keer de pits in toen bleek dat hij verkeerde banden had gekregen, maar liet zien over talent te beschikken. Met enkele fraaie inhaalacties - hij stak onder anderen Bottas knap voorbij - werkte hij zich weer op naar voren.

Met nog een aantal rondes te gaan liep de Brit, die nog nooit in de punten had gereden, ook rap in op leider Pérez en leek zijn eerste overwinning ooit in de maak. Een lekke band maakte tot zijn ontzetting en frustratie echter een einde aan een gedroomd debuut en speelde Pérez in de kaart.

Achter de Mexicaan beleefde ook Ocon een gedenkwaardige dag, want de Fransman haalde voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan het podium. Stroll bleef Carlos Sainz net voor. Russell moest het doen met een negende plek, nog achter Bottas.

Volgende week staat op het circuit van Abu Dhabi de laatste Grand Prix van dit Formule 1-seizoen op het programma. Wellicht krijgt Russell daar een nieuwe kans op een zege als Hamilton niet op tijd hersteld is van zijn coronabesmetting.