Mick Schumacher kan amper beseffen dat hij zondag in Bahrein de Formule 2-titel heeft veroverd. De 21-jarige Duitser eindigde tijdens de sprintrace buiten de punten, maar zag zijn concurrent Callum Ilott niet profiteren.

"Ik ben overweldigd en kan het nog niet geloven", zei Schumacher kort nadat hij zijn auto was uitgestapt. "Dit zal nog wel even in moeten dalen. Ik zou me misschien iets prettiger voelen als ik een betere race had gereden, maar dat ben ik over een aantal dagen vast vergeten. Ik ben mijn team heel dankbaar."

Schumacher had voorafgaand aan de race genoeg aan een top zes-klassering, maar zag zijn goede uitgangspositie in rook opgaan toen hij zich in de eerste ronde verremde. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher moest halverwege de race een ongeplande pitstop maken en kwam als achttiende over de finish.

Ilott had minimaal als tweede moeten eindigen om de titel van Schumacher weg te kapen, maar eindigde als tiende. "Ik wist dat de snelheid van Callum heel goed was, dus ik maakte me grote zorgen toen ik hoorde dat ik de pits in moest komen", vervolgde Schumacher, die volgend jaar bij het Formule 1-team van Haas rijdt.

"Ik twijfelde of het de goede keuze was, maar uiteindelijk besloot ik om op mijn team te vertrouwen. Gelukkig liep het goed af. Ik moet hier niet te vaak meer aan denken en hopelijk is iedereen dit over een aantal maanden vergeten.

Schumacher is de opvolger van de Nederlander Nyck de Vries, die vorig jaar kampioen werd in de Formule 2. Eerder pakten ook George Russell (2018) en Charles Leclerc (2017) de titel in de optstapklasse naar de Formule 1.