Mick Schumacher heeft zondag bij de Formule 2-sprintrace in Bahrein de titel veroverd. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher eindigde op het Bahrain International Circuit in de achterhoede, maar zag zijn concurrent Callum Ilott niet profiteren.

De 21-jarige Schumacher begon met veertien punten voorsprong aan de race en was daarmee favoriet om de titel te pakken. Ilott had minstens in de top twee moeten eindigen om nog te mogen hopen op het kampioenschap, maar eindigde als tiende.

Schumacher startte als derde en leek aanvankelijk een makkelijke middag te beleven. De coureur van Prema Racing verremde zich echter meerdere keren en moest halverwege de race een ongeplande pitstop maken. Schumacher, die uiteindelijk als achttiende over de finish kwam, klokte nog wel de snelste raceronde.

Door de problemen van Schumacher mocht Ilott even hopen op de titel, maar de 22-jarige Brit slaagde er niet in om Schumacher te bedreigen. Hij reed enige tijd in de top drie, maar viel daarna ver terug.

De wedstrijd werd gewonnen door de Indiër Jehan Daruvala, die daarmee zijn eerste zege in de Formule 2 pakte. Red Bull-protegé Yuki Tsunoda eindigde als tweede en Williams-testcoureur Daniel Ticktum completeerde de top drie.

Schumacher rijdt volgend jaar in Formule 1

Schumacher is door het behalen van zijn titel de opvolger van de Nederlander Nyck de Vries, die vorig jaar kampioen werd in de Formule 2. Eerder werden ook George Russell (2018) en Charles Leclerc (2017).

Eerder deze week werd al bekend dat Schumacher, die vorig seizoen debuteerde in de Formule 2, volgend jaar de overstap maakt naar de Formule 1. Hij zal uitkomen voor het team van Haas, waar dit jaar nog Kevin Magnussen en Romain Grosjean onder contract staan.

Later op zondag vindt op het Bahrain International Circuit ook nog de Grand Prix Formule 1 plaats. Max Verstappen start de race om 18.10 uur vanaf de derde plek. Valtteri Bottas vertrekt van poleposition.