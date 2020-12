Romain Grosjean gaat volgende week ook niet van start bij de Grand Prix van Abu Dhabi, die de afsluiting is van het seizoen. De Formule 1-carrière van de Fransman lijkt daardoor voorbij.

De 34-jarige Grosjean, die een aflopend contract heeft bij zijn team Haas, ontsnapte een week geleden bij de GP van Bahrein aan de vlammen bij een huiveringwekkende crash. Hij dacht dat hij dood zou gaan, maar kwam op tijd uit zijn wagen en hield slechts wat brandwonden op zijn handen over aan de crash.

Grosjean had daardoor goede hoop dat hij in Abu Dhabi weer kon racen, maar dat heeft hij nu toch uit zijn hoofd moeten zetten. "Ik heb er lang met de dokter over gesproken", zegt Grosjean zondag in een videoboodschap. "Voor mijn gezondheid en veiligheid is het beter om niet rijden in Abu Dhabi. Het risico is te groot."

Pietro Fittipaldi zal Grosjean vervangen in Abu Dhabi. De 24-jarige Braziliaan, die de kleinzoon is van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi, is deze zondag bij de GP van Sakhir ook al de vervanger van Grosjean. Hij debuteert in de koningsklasse van de autosport.

45 Grosjean vertelt over besluit om niet te starten in Abu Dhabi

Grosjean wil doorgaan als coureur

Grosjean debuteerde in 2009 in de Formule 1 en door het missen van de race in Abu Dhabi blijft hij waarschijnlijk op 181 GP's staan. Haas heeft voor volgend seizoen Nikita Mazepin en Mick Schumacher vastgelegd als eerste en tweede rijder.

Het is onduidelijk wat Grosjean gaat doen, maar hij wil wel in de racewereld actief blijven. "Ik ben benieuwd waar ik ga racen en hopelijk races ga winnen", zegt hij zondag.

Zonder Grosjean, die terugvliegt naar zijn huis in Zwitserland, begint zondag om 18.10 uur de GP van Sakhir. Mercedes-coureur Valtteri Bottas begint van poleposition en Max Verstappen start vanaf de derde positie.