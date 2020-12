Daniel Ricciardo heeft donderdag met de leiding van de Formule 1 gesproken over de manier waarop de crash van Romain Grosjean in beeld werd gebracht. De Australiër noemde de vertoonde beelden vorige week na de Grand Prix van Bahrein "walgelijk" en "entertainment".

De 34-jarige Grosjean knalde aan het begin van de race de vangrail in en zag zijn auto in vlammen opgaan. Toen duidelijk was dat de Fransman de huiveringwekkende crash wonderwel had overleefd, besloot de Formule 1 herhalingen van het ongeluk te laten zien. Tot ergernis van meerdere coureurs, onder wie Ricciardo.

Vorige week werd de Renault-coureur al door de Formule 1 uitgenodigd voor een gesprek om te praten over zijn harde kritiek, maar Ricciardo was daar op dat moment nog niet aan toe. Donderdag kwam het alsnog tot een ontmoeting met Ellie Norman, directeur marketing en communicatie bij de Formule 1.

"Het was zeker de moeite waard om hun kant van het verhaal te horen", zei de 31-jarige Ricciardo zaterdag na de kwalificatie van de Grand Prix van Sakhir volgens Motorsport.com. "Ik kan ook niet zomaar iets in de media roepen en dan wegrennen. We hebben ongeveer een half uur gepraat. Ze was heel begripvol en begreep mijn zorgen."

110 Dankzij deze maatregelen overleefde Grosjean de crash in Bahrein

Ricciardo pleit voor waarschuwing voor schokkende beelden

Ricciardo ergerde zich met name aan de herhalingen van de crash, omdat hij en zijn mede-coureurs anderhalf uur na het ongeluk nog in de auto moesten stappen om de race te hervatten. "Elke keer als we naar de tv keken, zagen we een vuurbal en een auto die doormidden was", zei hij.

Volgens Ricciardo is de Formule 1 bereid te leren van de manier waarop er met de crash is omgegaan. "Ellie luisterde goed naar me en wil er serieus over nadenken hoe ze het de volgende keer anders kunnen doen. Aan de andere kant gaf ze ook argumenten waarom ze het op die manier besloten uit te zenden."

"Het was echt een productief gesprek. Een van de dingen waar we over gepraat hebben, is dat er in de toekomst misschien een waarschuwing kan komen vóór de beelden worden getoond. Dan worden de kijkers gewaarschuwd en hebben ze de tijd om jonge kinderen voor de televisie weg te halen."

Een week na de crash van Grosjean staat er op hetzelfde circuit weer een race op het programma in Bahrein. De Grand Prix van Sakhir begint zondag om 18.10 uur.