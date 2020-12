George Russell kwam zaterdag slechts 0,026 seconde tekort om poleposition te pakken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir. De invaller voor Lewis Hamilton moet nog altijd wennen aan de auto van Mercedes.

"Tijdens Q1 drukte ik een verkeerde knop in en zette ik de auto per ongeluk in zijn vrij", bekende Russell tijdens de persconferentie na de kwalificatie. De 22-jarige Engelsman rijdt sinds twee jaar voor staartteam Williams in de Formule 1.

"In die auto hoef ik niet eens meer na te denken wat ik precies moet doen", legde Russell uit. "Het is een routine geworden, alles gaat eigenlijk vanzelf."

Bij Mercedes is dat voorlopig nog wel anders. Russell hoorde dinsdag dat hij de met het coronavirus besmette wereldkampioen Hamilton mocht vervangen. Vier dagen later kwam hij in de kwalificatie een fractie tekort om de vaste Mercedes-coureur Valtteri Bottas van poleposition te houden.

Het was de eerste keer in zijn carrière dat de talentvolle Engelsman geklopt werd door een teamgenoot in de kwalificatie. Daarmee kwam er een einde aan een indrukwekkende serie van 36 gewonnen kwalificatieduels.

'In auto van Mercedes is alles anders'

"In het begin van de kwalificatie maakte ik er een potje van, ik drukte steeds op de verkeerde knoppen", zei Russell. "Ik denk dat het niet geholpen heeft dat we hier vorige week ook reden."

Een week geleden reed Russell nog op een andere lay-out van hetzelfde circuit voor Williams. "Ik ben nog helemaal aan de procedures van Williams gewend; druk op dit knopje in het rempunt van bocht één, doe zus of zo voor bocht 2. In de auto van Mercedes is alles anders."

Eerder dit weekend vertelde Russell al dat hij een kleinere schoenmaat dan normaal moest dragen om in Hamiltons auto te passen. "Ik hoop dat teambaas Toto Wolff me nog een paar races gunt, dan ben ik helemaal aan de auto gewend", zei de coureur lachend.

De Grand Prix van Sakhir begint zondag om 18.10 uur. Achter Bottas en Russell start Max Verstappen op de derde plaats.