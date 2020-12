Max Verstappen was zaterdag tevreden met zijn derde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir. De coureur van Red Bull Racing kwam slechts 0,056 tekort op de poletijd van Valtteri Bottas.

"Het was een goede kwalificatie", stelde Verstappen tevreden vast bij F1TV. "We hebben er het maximale uitgehaald."

Verstappen staat zondag achter Bottas en diens teamgenoot George Russell, die de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton vervangt. De twee Mercedes-rijders starten op de mediumband, terwijl Verstappen op soft moet beginnen. Die banden zijn sneller, maar gaan ook minder lang mee.

"Het is helemaal niet erg om morgen op een andere band dan de Mercedessen te starten. Het zal een interessante race worden, want we hebben niets te verliezen", blikte de Limburger vooruit.

Uitslag kwalificatie GP Sakhir 1. Bottas (Mercedes) 53,377

2. Russell (Mercedes) 53,403

3. Verstappen (Red Bull) 53,433

4. Leclerc (Ferrari) 53,613

5. Pérez (Racing Point) 53,790

6. Kvyat (AlphaTauri) 53,906

7. Ricciardo (Renault) 53,957

8. Sainz (McLaren) 54,010

9. Gasly (AlphaTauri) 54,154

10. Stroll (Racing Point) 54,200

Achterblijvers kunnen belangrijke rol spelen

Met 3,5 kilometer is het circuit in Bahrein extreem kort. Bottas reed zaterdag met 53,377 de snelste tijd ooit in de Formule 1. Het inhalen van achterblijvers zal zondag dan ook een belangrijk aspect in de race worden.

"Veel zal afhangen van de start, maar ook het verkeer gaat tijdens de race een belangrijke rol spelen", aldus Verstappen. "Ik kijk er erg naar uit."

De Grand Prix van Sakhir, de voorlaatste van het seizoen, begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd.