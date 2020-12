Max Verstappen is zaterdag derde geworden in de kwalificatie voor de GP van Sakhir. Met 53,377 zette Mercedes-coureur Valtteri Bottas de snelste tijd neer in de kwalificatie in Bahrein.

Behalve Bottas slaagde ook George Russell erin om Verstappen voor te blijven. De jonge Brit is bij Mercedes de vervanger voor de met het coronavirus besmette wereldkampioen Lewis Hamilton.

Aan het begin van Q3 zette Verstappen de snelste tijd neer. Kort daarna dook het Mercedes-duo onder de tijd van de Red Bull-coureur. In zijn tweede snelle ronde verbeterde Verstappen zich naar 53,433 en kwam daarmee drie honderdsten tekort op de tijd van Russell.

Charles Leclerc zette in zijn Ferrari verrassend de vierde tijd neer en staat zondag naast Verstappen op de tweede startrij.

Uitslag kwalificatie GP Sakhir 1. Bottas (Mercedes) 53,377

2. Russell (Mercedes) 53,403

3. Verstappen (Red Bull) 53,433

4. Leclerc (Ferrari) 53,613

5. Pérez (Racing Point) 53,790

6. Kvyat (AlphaTauri) 53,906

7. Ricciardo (Renault) 53,957

8. Sainz (McLaren) 54,010

9. Gasly (AlphaTauri) 54,154

10. Stroll (Racing Point) 54,200

Bottas noteert snelste rondetijd ooit in Formule 1

De kwalificatie op het slechts 3,5 kilometer lange circuit leverde de snelste rondetijd ooit op in de Formule 1. Die stond tot dit weekend op naam van Niki Lauda, die op het Franse circuit Dijon-Prenois, in 1974 bij de kwalificatie rond ging in 58,79.

De twee coureurs van Mercedes zijn zondag de enige twee in de top tien die op mediumbanden starten, wat hen een strategisch voordeel oplevert. Alle anderen moeten op zachte banden beginnen en zullen daardoor eerder hun eerste pitstop moeten maken.

Alexander Albon haalde de top tien niet eens. De bekritiseerde teamgenoot van Verstappen stelde met een twaalfde tijd andermaal teleur.

De GP van Sakhir begint zondag om 18.10 uur.