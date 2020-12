George Russell is dit weekend slechts de tijdelijke vervanger van de door een coronabesmetting gevelde Lewis Hamilton. De 22-jarige Brit pakt die kans in Bahrein direct aan om te laten zien dat hij een van de besten is van zijn generatie. En die generatie laat zich nadrukkelijk gelden in de Formule 1.

De startgrid van zondag gaat net niet de geschiedenis in als de jongste ooit. Dat record werd in de Australische Grand Prix van 2019 neergezet, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en drie maanden. Bij de Grand Prix van Sakhir ligt die op 26 jaar en ruim 4 maanden.

Het zijn de twintigers die de macht hebben. Russell vervangt de 35-jarige Hamilton, Pietro Fittipaldi (24) debuteert als vervanger van de tien jaar oudere Romain Grosjean en ook Jack Aitken (25) mag zijn eerste meters maken in de koningsklasse. Kimi Räikkönen (41) is op respectabele afstand de oudste coureur die deelneemt aan de race.

In 2021 groeit de groep jonge twintigers verder als Mick Schumacher (21), Nikita Mazepin (21) en waarschijnlijk ook Yuki Tsunoda (20) debuteren. Het is aan de rentree van Fernando Alonso (39) te danken dat de gemiddelde leeftijd niet verder daalt. Die ligt dan op 26 jaar en 8 maanden.

Oudste coureurs in 2021 Kimi Raikkonen - 41

Fernando Alonso - 39

Lewis Hamilton - 36

Sebastian Vettel - 33

Daniel Ricciardo - 31

Valtteri Bottas - 31

De halve grid is onder de 25 in 2021

Als het seizoen op 21 maart 2021 van start gaat, zijn er net als in 2020 vijf dertigers onder de coureurs: Alonso (39), Hamilton (dan 36), Sebastian Vettel (33), Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo (beiden 31). Romain Grosjean (34) stopt er na 2020 mee.

Vergeleken met de seizoenstart tien jaar eerder, in 2011, is de grid veel jonger geworden. De gemiddelde leeftijd lag destijds op 28 jaar en 5 maanden. Er stonden toen zeven dertigers aan de start, én ook één veertiger: de destijds 42-jarige Michael Schumacher. Met zes van de 24 coureurs onder de 25, besloeg die groep een kwart van het veld. In 2021 zijn dat er tien en dus de halve grid van in totaal twintig.

En er zitten nogal wat grote namen in de categorie onder 25. Charles Leclerc, Max Verstappen (beiden 23), Russel (22) en Lando Norris (21). En ook de Formule 2 bulkt momenteel van het talent, waarvan niet eens iedereen de overstap kan maken.

Oudste coureurs in 2011 Michael Schumacher - 42

Rubens Barrichello - 38

Jarno Trulli - 36

Mark Webber - 34

Narain Karthikeyan - 34

Nick Heidfeld - 33

Jenson Button - 31

Vitantonio Liuzzi - 30

Connecties, geld en achternaam kunnen doorslaggevend zijn

Voor de stap naar de koningsklasse is het zaak om verbonden te zijn aan een Formule 1-team. Yuki Tsunoda bijvoorbeeld, die volgend jaar bij AlphaTauri vermoedelijk Daniil Kvyat gaat vervangen. Een rijke familie helpt ook, zoals te zien is bij Mazepin. De zoon van een Russische multimiljardair stapt in 2021 in bij Haas.

Een beroemde achternaam is altijd goed: Mick Schumacher kan bij alle drie deze vereisten een vinkje zetten en maakt dus ook zijn debuut.

En zo is de grid volgend jaar weer drie jonge coureurs rijker. Het benodigde talent is bij deze coureurs zeker aanwezig, ze knokken wekelijks vooraan mee in de belangrijkste opstapklasse.

Maar bijvoorbeeld Callum Ilott (22), die net als Schumacher onderdeel is van het Ferrari-opleidingsprogramma en dit weekend de voornaamste titelconcurrent is van de Duitser, plast net naast het potje. Hij heeft geen miljardairsvader, en ook geen beroemde achternaam.

Coureurs onder de 25 in 2021 Alexander Albon - 24

Esteban Ocon - 24

Max Verstappen - 23

Charles Leclerc - 23

George Russell - 23

Lance Stroll - 22

Nikita Mazepin - 22

Lando Norris - 21

Mick Schumacher - 21

Yuki Tsunoda* - 20

(*) formeel nog niet bevestigd.

Russell is een van de coureurs die er op talent is gekomen

Terug naar Russell. Hij geldt als een van de toptalenten in zijn leeftijdscategorie, en is het toonbeeld dat talent ook genoeg kan zijn om de Formule 1 te halen. Die groep is vooralsnog groter dan het groeiende rijtje coureurs dat er vooral dankzij geld is gekomen. In dat rijtje horen naast Mazepin ook Lance Stroll (22) en Nicholas Latifi (25).

Toch is datzelfde geld ook de reden dat er ruimte komt op de Formule 1-grid. Sergio Pérez (30) is zeker nog niet aan het einde van zijn loopbaan, maar moet in 2021 ondanks een goedgevulde sponsorportefeuille waarschijnlijk wel toekijken ten faveure van de minder presterende Stroll. Ook Kevin Magnussen (28) lijkt nog niet uitgeracet. Maar: geen sponsorgeld, dus moet hij bij Haas net als Grosjean plaatsmaken voor Mazepin en Schumacher.

Een lange loopbaan in de Formule 1 is lang niet voor iedereen gegarandeerd. De groep jonkies die steeds groter wordt, moet daarom maar eens goed kijken naar de coureurs die hun loopbaan voor of rond hun dertigste al zien stranden. Geniet ervan zolang het duurt. Er komt altijd weer een nieuwe lichting met talent, en geld.

De Grand Prix van Sakhir start zondag om 18.10 uur. De Formule 2-race waarin de titelstrijd wordt beslecht begint om 13.20 uur.