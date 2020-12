Mick Schumacher heeft zaterdag in Bahrein goede zaken gedaan in de titelstrijd in de Formule 2. De 21-jarige Duitser eindigde na een sterke inhaalrace als zevende in de hoofdrace en voorkwam daarmee dat zijn concurrent Callum Ilott inliep.

Schumacher heeft dankzij zijn sterke optreden met nog één race te gaan veertien punten voorsprong op Ilott. Zondag zijn er bij die wedstrijd nog maximaal zeventien punten te scoren, waardoor de aanstaand Formule 1-coureur de titel voor het grijpen heeft.

Lange tijd zag het er naar uit dat Ilott in zou inlopen op Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher moest als achttiende startten en het duurde enige tijd voor hij zich na zijn pitstop naar voren reed.

De coureur van PREMA Racing pakte naast zijn twee punten voor de zevende plek ook nog twee extra punten omdat hij de snelste raceronde klokte. Daarmee scoorde hij net zoveel punten als Ilott, die als zesde over de finish kwam.

Verschillende coureurs moeten vrezen voor straf

De Japanner Yuki Tsunoda schreef de race op zijn naam. De twintigjarige coureur, die deel uitmaakt van het opleidingstraject van Red Bull, had voorafgaand aan de race nog een theoretische kans op de titel, maar dan hadden Schumacher en Ilott uit moeten vallen.

Guanyu Zhou eindigde als tweede en de Rus Nikita Mazepin, die net als Schumacher eerder deze week werd bevestigd bij Formule 1-team Haas, completeerde de top drie.

Mogelijk krijgt de wedstrijd nog wel staartje. Tsunoda, Mazepin en nummer vier Felipe Drugovich moeten zich melden bij de wedstrijdleiding vanwege gevaarlijk rijgedrag.

De Formule 2-sprintrace begint zondag om 13.20 uur.