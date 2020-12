George Russell wil nog niet denken aan een poleposition bij de Grand Prix van Sakhir. De invaller voor de met corona besmette Lewis Hamilton noteerde vrijdag in de eerste twee vrije trainingen de snelste tijd in de Mercedes.

"Ik denk dat de rondetijden wel een beetje vertekenen, dit is nog niet de werkelijke afspiegeling van de verhoudingen", zegt de 22-jarige Brit bij Motorsport.com. "Ik vond de tweede training niet eens zo'n geslaagde sessie van mij. Vooral met veel brandstof aan boord had ik het lastig en dat gaat zondag nou net de sleutel zijn."

Russel, die doorgaans voor Mercedes' zusterteam Williams rijdt en dit weekend de plaats van kersvers wereldkampioen Hamilton overneemt, was vrijdag in de eerste training bijna twee tienden sneller dan nummer twee Max Verstappen op het korte circuit in Sakhir. Later op de dag bleef hij in de tweede training Verstappen ruim een tiende voor.

Russel hecht weinig waarde aan de tijden. "Dat ik vandaag de snelste man ben geweest, zegt niks over de kwalificatie. Verstappen was verschrikkelijk snel in de lange runs, terwijl Valtteri eigenlijk het snelst is geweest in de tweede training, maar zijn tijd werd geschrapt. Ik denk dat ik met weinig brandstof in de auto binnen anderhalve tiende van Valtteri zit. We blijven leren en worden steeds beter."

De coureurs rijden zaterdag om 15.00 uur nog een derde vrije training voordat om 18.00 uur de kwalificatie van start gaat op het Bahrain International Circuit. De race is zondag om 18.10 uur en bestaat uit 87 rondes over het 3,5 kilometer lange circuit.