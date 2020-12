Max Verstappen is niet te spreken over het alternatieve circuit dat gebruikt wordt voor de Grand Prix van Sakhir. Volgens de Limburger heeft de flink ingekorte baan in Bahrein niets met Formule 1 te maken.

"Het is echt een aanfluiting", foetert Verstappen vrijdag na de eerste twee vrije trainingen tegen De Telegraaf. "Dit is toch niet Formule 1-waardig? Vijf bochten en alleen maar verkeer. Het lijkt wel alsof de Formule 1 er een entertainmentshow van wil maken."

De coureurs rijden net als vorige week op het Bahrain International Circuit, maar voor de Grand Prix van Sakhir is de baan ingekort tot 3,5 kilometer. Het alternatieve circuit telt nauwelijks bochten en voor de tweede keer in de Formule 1-geschiedenis neemt een ronde minder dan een minuut in beslag.

Verstappen bracht tijdens beide trainingen de tweede tijd op de klokken. De 23-jarige coureur van Red Bull Racing moest George Russell, de vervanger van de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton bij Mercedes, beide keren voor zich dulden.

'Op deze manier lokken ze gevaar uit'

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de drukte op het circuit al een "nachtmerrie" voor de coureurs. Verstappen vindt dat hij op veel momenten afhankelijk is van de informatie van zijn team over de boordradio.

"Op deze manier lokken ze gevaar uit, met alle auto's zo dicht op elkaar", stelt de Nederlander. "Het is bijna niet te doen op deze manier. Ik vind het belachelijk."

Zaterdag gaat de Grand Prix van Sakhir verder met de derde vrije training (16.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (18.00 uur). Verstappen verwacht "een enorme chaos" tijdens de kwalificatie. De race gaat zondag om 18.10 uur van start.