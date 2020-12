George Russell heeft vrijdag ook bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Sakhir de snelste tijd genoteerd. De Brit, die de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes, hield onder anderen nummer twee Max Verstappen achter zich.

Eerder op de dag was Russell al de snelste bij de eerste vrije training en ook toen noteerde Verstappen de tweede tijd.

Bij de tweede vrije training was Russell langzamer (54,713 om 54,546), al heeft dat ook met de omstandigheden te maken. Het was tijdens de tweede vrije training, die in de avonduren werd verreden in Bahrein, afgekoeld. Tijdens de race van zondag is het ook avond in Bahrein.

Verstappen was in 54,841 ruim een tiende langzamer dan Russell, nadat hij in de eerste training 54,722 klokte. Sergio Perez (54.866) completeerde de top drie en daarachter kwamen Esteban Ocon (54,940) en Alexander Albon (55,036).