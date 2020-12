George Russell heeft vrijdag ook bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Sakhir de snelste tijd genoteerd. De Brit, die de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes, hield onder anderen nummer twee Max Verstappen achter zich.

Eerder op de dag was Russell al de snelste bij de eerste vrije training en ook toen noteerde Verstappen de tweede tijd.

Bij de tweede vrije training was Russell langzamer (54,713 om 54,546), al heeft dat ook met de omstandigheden te maken. Het was tijdens de tweede vrije training, die in de avonduren werd verreden in Bahrein, afgekoeld. Tijdens de race van zondag is het ook avond in Bahrein.

Verstappen was in 54,841 ruim een tiende langzamer dan Russell, nadat hij in de eerste training 54,722 klokte. Sergio Pérez (54.866) completeerde de top drie en daarachter kwamen Esteban Ocon (54,940) en Alexander Albon (55,036).

Voor Charles Leclerc duurde de tweede vrije training maar twee ronden omdat hij kampte met problemen aan zijn versnellingsbak. Zijn Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel zal ook ontevreden zijn.

De viervoudig wereldkampioen spinde meermaals en kwam niet verder dan de zestiende tijd (55.830). Valtteri Bottas stelde eveneens teleur met de elfde tijd (55,321). De Fin van Mercedes noteerde wel een heel snelle ronde, maar die tijd werd ongeldig verklaard vanwege het overschrijden van de track limits.

Uitslag tweede vrije training GP Sakhir 1. George Russell - 54,713

2. Max Verstappen - 54,841

3. Sergio Pérez - 54,866

4. Esteban Ocon - 54,940

5. Alexander Albon - 55,036

6. Daniil Kvyat - 55,068

7. Lance Stroll - 55,104

8. Daniel Ricciardo - 55,124

9. Pierre Gasly - 55,133

10. Carlos Sainz - 55,258

11. Valtteri Bottas - 55,321

16. Sebastian Vettel - 55,830

20. Charles Leclerc -

Max Verstappen tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix. (Foto: Pro Shots)

Circuit is flink ingekort

De coureurs rijden net als vorige week op het Bahrain International Circuit in Bahrein, maar voor de Grand Prix van Sakhir is de baan flink ingekort. De rijders leggen 2 kilometer minder af en voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 doen ze minder dan een minuut over een ronde.

Romain Grosjean is er dit weekend ook niet bij. De Fransman van Haas overleefde vorige week een angstaanjagende crash. Hij wordt vervangen door Pietro Fittipaldi, die negentiende werd in de eerste training en achttiende in de tweede.

De Grand Prix van Sakhir gaat zaterdag verder met de derde vrije training (16.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (18.00 uur) op zaterdag en de race (18.10 uur) op zondag.