Lewis Hamilton ligt nog in bed, nadat hij dinsdag positief testte op het coronavirus. De wereldkampioen in de Formule 1 vertoont volgens zijn teambaas Toto Wolff slechts milde symptomen.

"Lewis ligt in bed en voelt zich niet geweldig", zei Wolff vrijdag op een persconferentie in Bahrein, waar dit weekend de voorlaatste Grand Prix van het jaar wordt verreden.

"Hij is herstellende. De eerste dagen bij een coronabesmetting zijn altijd cruciaal. Zijn symptomen zijn relatief mild, het gaat oké met hem", vertelde de teambaas. Het is nog onzeker of Hamilton op tijd hersteld zal zijn voor de laatste race van het jaar, die volgende week wordt verreden in Abu Dhabi.

Hamilton won afgelopen zondag nog de Grand Prix van Bahrein door Max Verstappen voor te blijven. Maandag liet hij zich testen omdat hij zich niet goed voelde en een dag later bleek de uitslag positief.

De fysiotherapeut en de persoonlijk adviseur van Hamilton zitten ook in quarantaine, omdat ze met hem in contact zijn geweest. Mercedes heeft nog geen andere besmettingen binnen het team gemeld.

'Prestatie Russell heeft geen invloed op contractonderhandelingen'

De 35-jarige Brit verzekerde zich eerder dit seizoen al van zijn zevende wereldtitel. Bij de Grand Prix van Sakhir wordt hij dit weekend vervangen door Williams-coureur George Russell.

Dat 22-jarige talent reed vrijdagmiddag meteen de snelste tijd van het hele veld in de eerste vrije training. Wolff bezwoer dat de prestaties van Russell geen invloed zullen hebben op de onderhandelingen met Hamilton over het contract voor 2021.

"Zowel het team als Lewis zal zulke dingen nooit gebruiken als onderhandelingsmiddel", zei de Oostenrijkse teambaas. "We weten precies wat we aan Lewis hebben en andersom geldt hetzelfde."

Wolff vertelde verder dat de contractonderhandelingen pas weer hervat zullen worden als Hamilton negatief test op het coronavirus.