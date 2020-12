Mick Schumacher en Calum Ilott strijden zondag in Bahrein tijdens de laatste race van het seizoen om de Formule 2-titel. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zette zaterdag een grote stap naar het kampioenschap en begint als topfavoriet aan de seizoensafsluiter.

Het verschil tussen Schumacher en Ilott is voorafgaand aan de sprintrace veertien punten. Er zijn nog maximaal zeventien punten te verdelen, dus Ilott moet wat geluk hebben om de Duitser te verrassen.

Ilott moet minstens tweede worden en de snelste raceronde noteren of de race winnen om nog te mogen hopen op de titel. Als hij daarin slaagt mag Schumacher niet in de top zeven eindigen. Wanneer de Brit als derde of lager eindigt is de aanstaand Formule 1-coureur sowieso kampioen.

Schumacher is zeker van het kampioenschap wanneer hij minimaal als zesde eindigt. Hij is ook kampioen als hij als zevende over de finish komt en de snelste raceronde noteert.

Zowel Schumacher als Ilott begint in de voorhoede aan de laatste race van het seizoen. Schumacher start als tweede en Ilott neemt de derde startplek in. De Formule 2-sprintrace begint om 13.20 uur (Nederlandse tijd).

Puntenverdeling Formule 2-sprintrace Eerste - 15 punten

Tweede - 12 punten

Derde - 10 punten

Vierde - 8 punten

Vijfde - 6 punten

Zesde - 4 punten

Zevende - 2 punten

Achtste - 1 punt

Snelste ronde - 2 punten

Ilott en Schumacher knokten om stoeltje bij Haas

Schumacher pakte afgelopen week al zijn eerste prijs. De drievoudig racewinnaar in de Formule 2 verzekerde zich, ten koste van uitgerekend Ilott, van een Formule 1-stoeltje bij Haas.

De 22-jarige Ilott maakt net als Schumacher deel uit van het talentenprogramma van Ferrari en mikte voor volgend jaar op een plaats op de Formule 1-grid. Het was de bedoeling dat hij eerder dit seizoen bij de Grand Prix van de Eifel de eerste training zou rijden voor Haas, maar die sessie werd afgelast vanwege barre weersomstandigheden.

Ilott zette vol in om zichzelf te verzekeren van een Formule 1-loopbaan, maar grijpt daar volgend jaar in ieder geval naast. Zijn Formule 2-contract bij UNI-Virtuosi loopt aan het eind van dit seizoen ook af, waardoor het zeer twijfelachtig is of hij volgend jaar überhaupt wel kan racen.