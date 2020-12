Mick Schumacher kan dit weekend in Bahrein de Formule 2-titel veroveren. Op papier heeft de 21-jarige Duitser concurrentie van vier coureurs, maar de Brit Callum Ilott is zijn enige serieuze tegenstander.

Schumacher begint als titelfavoriet aan de resterende races in Sakhir, waar zaterdag en zondag nog 44 punten te verdienen zijn. De zoon van Michael Schumacher, die volgend seizoen in de Formule 1 voor Haas rijdt, heeft veertien punten voorsprong op zijn grootste concurrent Ilott.

Ook Nikita Mazepin (43 punten achterstand) en Yuki Tsunoda (44 punten achterstand), die in de race bleef door vrijdag poleposition voor de hoofdrace te pakken, mogen nog enigszins hopen op de titel, al zijn hun kansen nihil.

Robert Shwartzman (46 punten achterstand) had ook pole moeten pakken om in de race te blijven, maar hij kwam niet verder dan de vierde plek.

Puntenverdeling Formule 2-hoofdrace Eerste - 25 punten

Tweede - 18 punten

Derde - 15 punten

Vierde - 12 punten

Vijfde - 10 punten

Zesde - 8 punten

Zevende - 6 punten

Achtste - 4 punten

Negende - 2 punten

Tiende - 1 punt

Snelste ronde - 2 punten

Schumacher kan zaterdag titel al veiligstellen

Schumacher kan zaterdag al kampioen worden bij de hoofdrace in de Formule 2. Als hij zijn voorsprong op Ilott weet te vergroten tot achttien punten is de aanstaand Formule 1-coureur zeker van de titel.

Om dat doel te bereiken zal Schumacher sterk voor de dag moeten komen. Vrijdag crashte hij in de slotfase van de kwalificatie en mede daardoor moet hij als achttiende starten. Ilott deed het beter en begint vanaf de negende plek.

Als Mazepin en Tsunoda nog een rol van betekenis willen spelen, moeten zij de hoofdrace winnen en ook de snelste raceronde - goed voor twee punten - noteren. Wanneer dat lukt moeten zij op zondag tijdens de sprintrace dat kunstje herhalen. Schumacher moet dan wel in beide races buiten de top tien eindigen en ook Ilott moet een hoop punten verspelen.

Puntenverdeling Formule 2-sprintrace Eerste - 15 punten

Tweede - 12 punten

Derde - 10 punten

Vierde - 8 punten

Vijfde - 6 punten

Zesde - 4 punten

Zevende - 2 punten

Achtste - 1 punt

Snelste ronde - 2 punten

Ilott en Schumacher knokten om stoeltje bij Haas

Schumacher pakte afgelopen week al zijn eerste prijs. De drievoudig racewinnaar in de Formule 2 verzekerde zich, ten koste van uitgerekend Ilott, van een Formule 1-stoeltje bij Haas.

De 22-jarige Ilott maakt net als Schumacher deel uit van het talentenprogramma van Ferrari en mikte voor volgend jaar op een plaats op de Formule 1-grid. Het was de bedoeling dat hij eerder dit seizoen bij de Grand Prix van de Eifel de eerste training zou rijden voor Haas, maar die sessie werd afgelast vanwege barre weersomstandigheden.

Ilott zette vol in om zichzelf te verzekeren van een Formule 1-loopbaan, maar grijpt daar volgend jaar in ieder geval naast. Zijn Formule 2-contract bij UNI-Virtuosi loopt aan het eind van dit seizoen ook af, waardoor het zeer twijfelachtig is of hij volgend jaar überhaupt wel kan racen.

De hoofdrace in de Formule 2 begint zaterdag om 13.10 uur. Zondag staat om 13.20 uur de sprintrace op het programma.

Calum Ilott eerder dit jaar in gesprek met Ferrari-teambaas Mattia Binotto. (Foto: ANP)