George Russell heeft vrijdag de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Sakhir. De Brit, die de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes, hield onder anderen nummer twee Max Verstappen achter zich.

Russell, die normaliter voor Williams rijdt maar een contract heeft bij Mercedes, was met 54,546 seconden bijna twee tienden sneller dan Verstappen (54,722). Hij troefde ook Hamiltons ploeggenoot Valtteri Bottas af. De Fin moest op ruim drie tienden achterstand genoegen nemen met de vierde plek.

Alexander Albon completeerde achter Russell en Verstappen de top drie en bleef binnen drie tienden achterstand van de kop. De teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing spinde nog wel een keer in de openingsfase van de oefensessie, maar hij wist zijn auto uit de vangrail te houden.

De coureurs rijden net als vorige week op het Bahrain International Circuit in Bahrein, maar voor de Grand Prix van Sakhir is de baan flink ingekort. De rijders leggen 2 kilometer minder af en voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 doen ze minder dan een minuut over een ronde.

Grosjean dit weekend afwezig

Romain Grosjean is er dit weekend ook niet bij. De Fransman van Haas overleefde vorige week een angstaanjagende crash. Hij wordt vervangen door Pietro Fittipaldi, die negentiende werd in de eerste training. Alleen Jack Aitkin, die de plek inneemt van Russell bij Williams, was langzamer.

Naar aanleiding van de crash van Grosjean zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen op de plek waar het incident plaatsvond. Er zijn daar extra bandenstapels geplaatst. Grosjean bezocht donderdag die plek en bedankte de mensen die hem hebben geholpen op het circuit.

De Grand Prix van Sakhir gaat vrijdag verder met de tweede vrije training (18.30 uur Nederlandse tijd), gevolgd door de derde vrije training (16.00 uur) en de kwalificatie (18.00 uur) op zaterdag en de race (18.10 uur) op zondag. Deze wedstrijd stond nog nooit op de kalender van de Formule 1.