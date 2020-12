Voor de tweede week op rij wordt er in Bahrein een Grand Prix Formule 1 afgewerkt. Wilfred Janssen, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in Sakhir.

"Het weer rond de Grand Prix van Sakhir is niet heel schokkend dit weekend. Vrijdag trekken vooral velden met middelhoge en hoge wolken over die regio. Het blijft droog en er staat niet al te veel wind. De temperatuur komt uit op zo'n 27 graden."

"Zaterdag is min of meer een herhaling van vrijdag, al wordt de bewolking gedurende de kwalificatie wel wat dikker. De kans op een bui is aanwezig, maar niet heel groot. Aan de temperatuur verandert overigens weinig."

"Tijdens de race is zondag wat weer betreft weinig aan de hand: droog en een graad of 24. Het enige noemenswaardige is dat de wind naar het noorden draait en iets sterker wordt. Dat is het grootste verschil ten opzichte van de trainingen en kwalificaties, wellicht heeft dat nog invloed op het verloop van de race."