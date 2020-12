Ook bij afwezigheid van Lewis Hamilton denkt Max Verstappen dat Mercedes favoriet is om de Grand Prix van Sakhir te winnen. De alternatieve lay-out van het circuit in Bahrein spreekt niet in het voordeel van Red Bull Racing.

"Lewis is er niet, maar Valtteri Bottas en George Russell wel en zij rijden in de snelste auto van het veld", zei Verstappen donderdag op een persconferentie in Bahrein. Williams-coureur Russell valt tijdens de voorlaatste race van het jaar in voor de met het coronavirus besmette Hamilton.

"Het wordt zeker geen makkelijk weekend", blikte Verstappen vooruit. "Op dit circuit zijn auto's met meer vermogen in het voordeel."

Zondag werd Verstappen nog tweede achter Hamilton op het Bahrain International Circuit. Komend weekend wordt er op dezelfde baan gereden, maar ditmaal op een kortere lay-out met meer rechte stukken. Mercedes en Racing Point zullen vermoedelijk goed voor de dag komen met hun hoge topsnelheid.

Verstappen adviseert Russell vooral te genieten

Dat het mogelijk is om in je eerste race voor een nieuw team direct te winnen, bewees Verstappen bij zijn debuut in 2016 voor Red Bull toen hij direct na zijn overstap vanuit Toro Rosso de GP van Spanje won. Als ervaringsdeskundige werd de Limburger om advies voor Russell gevraagd.

"Het was echt een verschil van dag en nacht tussen Red Bull en Toro Rosso, in de positieve zin van het woord", vertelde Verstappen. "Mensen hebben hoge verwachtingen, maar daar moet je niet te veel aandacht aan schenken. Je moet vooral van de kans genieten."

Verstappen strijdt met Bottas mogelijk niet alleen om de winst in Bahrein, maar ook nog om de tweede plek in de WK-stand. Met nog twee races te gaan bedraagt het verschil twaalf punten in het voordeel van de Fin.

"Misschien kan het nog, maar dan moet ik wel geluk hebben", aldus Verstappen. "Jammer dat ik vier keer ben uitgevallen dit jaar, anders was ik allang tweede."