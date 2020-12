George Russell begint zonder hoge verwachting aan de Grand Prix van Sakhir, waar hij de met het coronavirus besmette Lewis Hamilton vervangt. De talentvolle coureur hoopt dat hij vooral niet wordt beoordeeld op zijn onverwachte optreden voor Mercedes.

Russell werd dinsdagnacht om 2.00 uur door Mercedes-teambaas Toto Wolff gebeld met de vraag of hij Hamilton wilde vervangen in de een-na-laatste race van het jaar. "Mijn familie is heel erg opgetogen, ze leven enorm met me mee", zei de 22-jarige Russell donderdag op een persconferentie op het Bahrain International Circuit.

De Engelsman behoorde tot het juniorprogramma van Mercedes en rijdt sinds twee jaar bij Williams in de Formule 1. Hoewel hij nog geen enkel WK-punt pakte bij het staartteam, maakte de jongeling regelmatig indruk met sterke optredens.

Donderdag vertelde Russell dat hij met betrekking tot zijn toekomst hoopt niet te worden afgerekend op komende race. "Ik word op het laatste moment voor de leeuwen gegooid, ik heb al twee jaar geen simrace meer gedaan voor Mercedes. Je kan me niet beoordelen op dit ene weekend."

Gepasseerde Vandoorne uit teleurstelling

Russell werd door Wolff verkozen boven onder anderen Stoffel Vandoorne. "Dit doet pijn", zegt de Belg, die voor het Formule E-team van Mercedes rijdt en dit seizoen reservecoureur was, op Instagram.

"Ik ben naar alle Grands Prix meegereisd en heb zoveel tijd besteed en fysieke training aan het team besteed. Natuurlijk ben ik teleurgesteld", aldus Vandoorne.

Voor Russell zullen niet alle omstandigheden dit weekend ideaal zijn. Zo moet de invaller een kleinere maat schoenen aantrekken om in Hamiltons auto te kunnen passen.

"Ik ga mijn best doen en wil vooral genieten. Ik heb geen verwachtingen", zei de vervanger van de zevenvoudig wereldkampioen. "Het betekent veel voor me dat ik deze kans krijg. Ik wil het vertrouwen niet beschamen."

Russell vertelde dat hij Hamilton nog niet heeft gesproken. "Ik heb hem wel een berichtje gestuurd om hem beterschap te wensen."

Bottas: 'Het zou niet goed voor me zijn als Russell me verslaat'

Met Valtteri Bottas heeft Russell komend weekend een teamgenoot die al vier jaar ervaring heeft bij Mercedes. "Ik denk niet dat ik George veel advies hoef te geven. Hij is een goede coureur en weet hoe hij moet rijden", zei de Fin.

Bottas beaamt dat hij een modderfiguur slaat als hij in Bahrein zou worden geklopt door zijn nieuwe teamgenoot. "Het zou inderdaad niet goed voor me zijn als hij me weet te verslaan."

Russells vervanger bij Williams voor komend weekend is zijn landgenoot Jack Aitken. Die is toch al in Bahrein om deel te nemen aan het slotweekend van de Formule 2 en heeft een verbintenis met het Engelse team.