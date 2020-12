De FIA heeft maatregelen genomen op het circuit in Bahrein, waar komend weekend de Grand Prix van Sakhir verreden wordt. De internationale federatie hoopt zo, na de zware crash afgelopen weekend van Romain Grosjean, het veiligheidsniveau te verhogen.

In bocht 3, de bocht waarin de auto van Grosjean botste met die van Daniil Kvyat, in brand vloog en crashte, is een nieuwe vangrail geplaatst. De vangrail was verwijderd na de crash van de Fransman en vervangen door betonblokken.

Nieuw is ook dat er twee rijen met bandenstapels voor de vangrails zijn geplaatst, waardoor de klap bij een mogelijke volgende crash minder hard zal zijn.

De 34-jarige Grosjean, die rijdt voor Haas, doorboorde zondag in de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein de vangrail en zijn auto ging in vlammen op. Hij wist net op tijd uit zijn auto te klimmen en aan de vlammenzee te ontsnappen.

Ook in bocht 9 zijn aanpassingen gedaan. De bandenstapels zijn daar verlengd en voor de bocht zijn kerbstones weggehaald om te voorkomen dat een auto gelanceerd wordt.

De extra bandenstapel voor de vangrail op het circuit van Bahrein.

Grosjean wil in Abu Dhabi rentree maken

Overigens is bij de GP van Sakhir de ronde over het Bahrain International Circuit sowieso al anders dan afgelopen weekend bij de GP van Bahrein. Een kleiner deel van het circuit wordt gebruikt, met elf in plaats van de vijftien bochten.

Grosjean zal tijdens de GP van Sakhir vervangen worden door Pietro Fittipaldi, de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi.

Woensdag verliet Grosjean het ziekenhuis in Bahrein en donderdag bracht hij een bezoek aan het circuit. De coureur mikt op een rentree volgende week bij de GP van Abu Dhabi, de laatste race van 2020.

110 Dankzij deze maatregelen overleefde Grosjean de crash in Bahrein

Voor de gebuikers van de app: tik op de tweet voor een video van de terugkeer van Grosjean op het circuit van Bahrein.