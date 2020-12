Max Verstappen heeft de uitspraken die hij afgelopen zondag na afloop van de Grand Prix van Bahrein op een persconferentie deed genuanceerd. De Nederlander zei dat coureurs ontslagen zouden moeten worden als ze na het zware ongeval van Romain Grosjean niet meer durfden te rijden.

"Ik begrijp niet waarom je niet zou racen. Als iemand niet wil racen en ik zou de teambaas zijn, dan zou ik hem zeggen dat hij nooit meer in dat stoeltje mag zitten", zei Verstappen, die met zijn woorden voor nogal wat ophef op sociale media zorgde.

Drie dagen later komt de Limburger terug op zijn uitspraken. "Wat ik probeerde te zeggen was dat wij ons als coureurs bewust zijn van de gevaren die we nemen als we in de auto stappen. Als een coureur daar twijfels bij heeft, dan moet hij overwegen te stoppen", aldus Verstappen in een persbericht.

"Het is niet erg om je twijfels te hebben over doorgaan met racen, maar we zijn wel onderdeel van een team en iedereen in het team vertrouwt erop dat wij ons werk doen, namelijk racen."

Grosjean vloog zondag in de eerste ronde van de race in Sakhir met hoge snelheid tegen de vangrail aan. De auto spleet de vangrail in tweeën en vloog in brand. Wonderwel kon de Fransman, die woensdag uit het ziekenhuis werd ontslagen, zelf uit het brandende wrak klimmen.

Romain Grosjean overleefde zondag een horrorcrash bij de Grand Prix van Bahrein. (Foto: Pro Shots)

'Vroeger stapten coureurs ook gewoon in'

De crash van Grosjean zorgde niet alleen voor een schok bij de televisiekijkers, maar ook bij de Formule 1-coureurs, die anderhalf uur moeten wachten voordat de race herstart kon worden. Ze besloten wel allemaal om weer in hun auto te stappen.

"Als Romain niet vrijwel ongedeerd was weggelopen van het ongeval, dan was het uiteraard een heel ander verhaal geweest. In de jaren zestig en zeventig was de Formule 1 nog veel gevaarlijker en toch stapten de coureurs uit die tijd in de auto, omdat het hun werk was en omdat ze van racen hielden", aldus Verstappen.

"Op dat moment wisten ze dat de risico's groot waren en ze zomaar een vriend konden verliezen. Tegenwoordig is de Formule 1 ongelooflijk veilig, maar niemand wil natuurlijk zo'n zwaar ongeval zien. Gelukkig gaat het goed met Romain, dat is het allerbelangrijkste."

De Formule 1-coureurs komen dit weekend weer in actie in Bahrein als de Grand Prix van Sakhir wordt verreden. Grosjean ontbreekt nog en wordt vervangen door Pietro Fittipaldi.