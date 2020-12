Mick Schumacher maakt volgend jaar bij Haas zijn debuut in de Formule 1. In 2015 maakte de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bij het team van Frits van Amersfoort in de Formule 4 kennis met de autosport. "In de juiste auto is hij in staat om Max Verstappen en Charles Leclerc buitenom in te halen."

Van Amersfoort Racing is begin 2015 wereldnieuws als het Nederlandse team aankondigt dat de dan vijftienjarige zoon van Formule 1-legende Schumacher is vastgelegd om uit te komen in het Formule 4-kampioenschap. Het nieuws volgt vijftien maanden na het skiongeluk van de beroemde Duitser, die daarbij zwaar hersenletsel opliep.

"Er kwam ontzettend veel op ons en vooral op Mick af", vertelt Van Amersfoort in gesprek met NU.nl. "De Duitse media vielen massaal over ons heen. Het ging niet zozeer om de aanstaande carrière van Mick, maar vooral over Michael. Omdat er niks bekend was over zijn medische toestand probeerde iedereen bij ons en bij Mick naar informatie te vissen."

Mick was op 29 december 2013 samen met zijn vader aan het skiën toen de oudste Schumacher zwaar ten val kwam. Wat er precies is gebeurd is tot op de dag van vandaag onduidelijk en ook over de medische toestand van 'Der Michael' is vrijwel niets bekend.

"Mick reageerde heel timide, precies zoals hij is. Het is een rustige jongen", vervolgt Van Amersfoort. "Het moet voor hem heel moeilijk zijn geweest, want men wilde alleen maar weten hoe het met Michael ging. Maar hij en de mensen om hem heen zeiden daar nooit wat over. Ook niet tegen mij."

'Mick is in staat om heel ver te komen'

Een jaar voordat Schumacher bij Van Amersfoort Racing tekende, reed Max Verstappen in het Formule 3-kampioenschap onder de vlag van het Nederlandse team. In 2015 had Van Amersfoort Racing bovendien met Charles Leclerc nog een toekomstig Formule 1-coureur onder contract staan.

"Mick is een bijzonder geval", aldus Van Amersfoort. "Hij is niet doordrenkt van het talent zoals Max en Charles dat wel zijn. Tegelijkertijd is hij op basis van werklust, inzet en het verzamelen van de juiste mensen om zich heen wel in staat om heel ver te komen."

"Max en Charles lopen op dit moment in zekere zin tegen een muur op. Ze hebben beiden niet de auto waarmee ze wereldkampioen kunnen worden. Als Mick straks wél in de juiste auto blijkt te zitten dan is hij in staat om zowel Max als Charles buitenom in te halen."

Mick Schumacher en Frits van Amersfoort aan het begin van het Formule 4-seizoen in 2015. (Foto: ANP)

'Hij en zijn familie weten hoe deze sport werkt'

Van Amersfoort richtte zijn raceteam in 1975 op en zag sindsdien verschillende potentiële Formule 1-coureurs komen en gaan. "Daar zaten ook veel talenten tussen die lui waren, maar dat was Mick zeker niet."

"Hij werkt keihard en heeft de juiste racefamilie om zich heen. Ik heb wel eens meegemaakt dat coureurs heel boos werden als ze door technische problemen uitvielen. Maar bij hem merk ik dat hij uit een racefamilie komt. Hij en zijn entourage weten hoe deze technische sport in elkaar steekt. En dat was voor zowel ons als Mick erg prettig."

Van Amersfoort heeft er "redelijk veel vertrouwen" in dat de Formule 1-loopbaan van 'Schumi junior', die met nog twee races te gaan bovenaan in het Formule 2-kampioenschap staat, een succes gaat worden. "Het is relatief makkelijk om in de opstapklassen met financiële middelen en goede teams een succes van jezelf te maken. Dat houdt nu op, dus dat gaat best een beetje spannend zijn."

"Maar het ziet er goed voor hem uit en ik had het raar gevonden als hij volgend jaar niet in de Formule 1 had gereden. Een teambaas die de kans heeft om iemand met zijn naam en zijn palmares binnen te halen zou heel dom zijn geweest om daar geen gebruik van te maken."