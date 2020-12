Mick Schumacher is dolblij dat hij de kans krijgt om volgend seizoen in de Formule 1 uit te komen. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher gaat voor Haas rijden en treedt met zijn debuut in de koningsklasse van de autosport in de voetsporen van zijn vader.

"Dat ik volgend jaar in de Formule 1 ga rijden, maakt me ongelooflijk blij en simpelweg sprakeloos. Ik wil Haas en Ferrari bedanken voor de steun en het vertrouwen dat ze me hebben gegeven", zegt Schumacher woensdag in een verklaring van Haas.

"Daarnaast wil ik mijn ouders nog maar eens laten weten dat ik van ze hou. Ik besef dat ik alles aan hen te danken heb. Ik heb er altijd in geloofd dat ik ooit in de Formule 1 zou kunnen rijden en die droom komt nu uit."

De 21-jarige Schumacher, die op dit moment aan de leiding gaat in het kampioenschap van de Formule 2, heeft zijn stoeltje bij Haas mede te danken aan zijn plaats in het talentenprogramma van Ferrari, het team waarmee zijn vader begin deze eeuw furore maakte. Haas maakt gebruik van Ferrari-motoren.

Michael Schumacher veroverde namens de Italiaanse renstal tussen 2000 en 2004 vijf wereldtitels, nadat hij zich in 1994 en 1995 al tot wereldkampioen kroonde. De 51-jarige legende liep eind 2013 bij een skiongeluk ernstig hersenletsel op.

Haas presenteert jong coureursduo voor 2021

Haas begint in 2021 met een nieuw coureursduo aan het seizoen. Het Amerikaanse team, dat afscheid neemt van Kevin Magnussen en Romain Grosjean, bevestigde maandag al dat Nikita Mazepin volgend jaar een stoeltje krijgt.

Met de Rus en Schumacher rijden er straks twee 21-jarige coureurs voor Haas. "Ik zal zoals altijd alles geven om succesvol te zijn en ik kijk ernaar uit om samen met Haas dit avontuur aan te gaan", zei een trotse Schumacher.

De talentvolle Duitser hoopt komend weekend in Bahrein eerst zijn titel in de Formule 2 veilig te stellen. Twee jaar geleden pakte Schumacher al de titel in de Europese Formule 3.

Haas is ondertussen bezig aan het slotstuk van een moeizaam Formule 1-seizoen. Het team pakte tot dusver nog maar drie punten voor de WK-stand en houdt alleen nog het puntloze Williams onder zich. Komend weekend wordt het seizoen hervat met de Grand Prix van Sakhir.