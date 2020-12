Mick Schumacher debuteert volgend jaar als vaste coureur in de Formule 1. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher rijdt in 2021 voor Haas.

De 21-jarige Schumacher gaat aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap, dat dit weekend in Bahrein wordt beslist. Twee jaar geleden pakte hij al de titel in de Europese Formule 3 en vorig jaar eindigde hij als twaalfde in zijn debuutseizoen in de Formule 2.

Zijn prestaties in de opstapklassen leverden Schumacher een plaats in het talentenprogramma van Ferrari op, het team waarmee zijn vader tussen 2000 en 2004 vijf wereldtitels pakte. Hij wordt door de Italiaanse renstal nu gestald bij Haas, dat gebruikmaakt van Ferrari-motoren.

"Ik ben verheugd dat Mick volgend jaar in een van onze auto's zal rijden", zegt Haas-teambaas Günther Steiner op de site van zijn team. "Het Formule 2-kampioenschap heeft bewezen veel talent voort te brengen en dit jaar is een van de meest competitieve seizoenen van de laatste jaren. Mick heeft races gewonnen, stond regelmatig op het podium en excelleerde in een heel sterk deelnemersveld."

Training voor Alfa Romeo ging niet door

Eerder dit jaar leek het erop dat Schumacher bij Alfa Romeo zou tekenen, maar dat team koos ervoor om de huidige coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi te behouden.

Namens Alfa Romeo zou hij in oktober ook meedoen aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring, maar die sessie ging niet door vanwege barre weersomstandigheden.

Bij Haas wordt Schumacher de teamgenoot van huidig Formule 2-coureur Nikita Mazepin, wiens komst dinsdag werd bevestigd. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zullen na dit seizoen moeten vertrekken bij de Amerikaanse renstal.

Lewis Hamilton evenaarde vorige maand het record van Michael Schumacher door zijn zevende wereldtitel te veroveren. Het is nog altijd onduidelijk hoe het precies gaat met de 51-jarige Duitser, die eind 2013 zwaargewond raakte bij een skiongeluk.