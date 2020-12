Romain Grosjean heeft woensdag het ziekenhuis in Bahrein verlaten. De Fransman werd daar de afgelopen drie dagen verzorgd na zijn huiveringwekkende crash in de Grand Prix van Bahrein.

Haas laat woensdagochtend weten dat de 34-jarige Grosjean nog wel in Bahrein moet blijven voor om de brandwonden op zijn handen verder te behandelen. Het is volgens het Formule 1-team echter niet meer nodig om in het ziekenhuis te blijven.

Eerder op woensdag plaatste Grosjean op Twitter een foto van zijn beschadigde rechterhand. "Toen ik hoorde dat mijn hand niet meer volledig in het verband hoefde en ik mijn vingers weer kon gebruiken, moest ik bijna huilen. Dit is een overwinning op weg naar mijn herstel", schreef hij.

Grosjean verloor zondag in de beginfase van de Grand Prix van Bahrein de macht over het stuur, waarna zijn auto met hoge snelheid de vangrail doorboorde en in vlammen opging. Hij wist uit zijn auto te klimmen en uit de vlammenzee te ontsnappen.

Waar aanvankelijk voor zijn leven gevreesd werd, hield Grosjean vooral brandwonden over aan de crash. De Fransman moest aanvankelijk tot dinsdag in het ziekenhuis blijven, maar daar kwam dus een dag bij.

Het is nog niet bekend of Grosjean dit seizoen nog zijn rentree maakt. De coureur van Haas wordt komend weekend in de Grand Prix van Sakhir vervangen door Pietro Fittipaldi en over twee weken staat in Abu Dhabi al de laatste race van 2020 op het programma. Grosjean vertrekt na dit seizoen sowieso bij Haas.