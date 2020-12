George Russell vervangt Lewis Hamilton komend weekend bij Mercedes tijdens de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. De Williams-coureur stond al onder contract bij de regerend constructeurskampioen.

Hamilton (35) testte maandag positief op het coronavirus en mist daardoor in ieder geval de voorlaatste race van het seizoen. De Brit legde half november in Turkije al beslag op zijn zevende wereldtitel.

De Belg Stoffel Vandoorne leek als vaste reserverijder van Mercedes de gedoodverfde kandidaat om Hamilton te vervangen, maar teambaas Toto Wolff kiest toch voor Russell als tijdelijke teamgenoot van Valtteri Bottas.

De 22-jarige Engelsman is net als Vandoorne voormalig Formule 2-kampioen en debuteerde vorig seizoen voor Williams. Hij geldt als een van de grootste talenten op de Formule 1-grid, al lukte het hem in 36 races vooral dankzij zijn povere auto niet om punten te scoren.

"Ik wil iedereen bij Williams bedanken dat ik deze kans krijg", zegt Russell. "Dit is voor mij een geweldige mogelijkheid om ervaring op te doen bij het beste team op de grid. Ik wil terugkomen als een betere coureur. Niemand kan Lewis vervangen, maar ik zal alles geven als ik in die auto ga zitten."

George Russell rijdt komend weekend voor Mercedes. (Foto: Pro Shots)

Aitken vervangt Russell bij Williams

Williams kiest voor Russells landgenoot Jack Aitken als vervanger. Die is toch al in Bahrein om deel te nemen aan het slotweekend van de Formule 2 en hij heeft een verbintenis met het Engelse team.

"Ik ben echt dolgelukkig dat ik mag debuteren voor Williams, maar ik ben ook extreem blij voor George dat hij een kans bij Mercedes krijgt", zegt Aitken. "Hier was ik al maanden klaar voor en het voelt dan ook heel bevredigend dat ik nu de kans krijg om het team aan die ongrijpbare punten te helpen."

Hamilton won zondag nog de Grand Prix van Bahrein. Maandag werd hij wakker met milde symptomen, waarna hij positief testte op het coronavirus. Vorige week gaven al zijn tests nog een negatief resultaat.

Het is nog onduidelijk of Hamilton alleen de tweede race in Bahrein mist, of ook de slotrace van het kampioenschap. Die wordt volgende week in Abu Dhabi verreden.