Net als afgelopen weekend staat er zondag een Formule 1-race in Bahrein op het programma, maar dan op een andere lay-out van het circuit. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Sakhir.

Allereerst, hoe heb je zondag naar de crash van Romain Grosjean gekeken?

"Je schrikt je de pleuris natuurlijk. Zo'n vuurbal zie je bijna nooit, het was echt heftig."

"Ik ben heel blij dat het nu goed met hem gaat. Dit had zomaar heel anders af kunnen lopen."

110 Dankzij deze maatregelen overleefde Grosjean de crash in Bahrein

Met welk gevoel stappen de coureurs de komende dagen op hetzelfde circuit weer in de auto?

"Voor de coureurs is het goed om meteen weer te gaan racen. Dat helpt om te verwerken wat je hebt meegemaakt. Hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het wordt."

"Ik begrijp ook heel goed dat Grosjean volgende week in Abu Dhabi weer wil racen, ook al is hij misschien nog niet helemaal topfit en doen zijn handen pijn tijdens het sturen."

"Het wordt waarschijnlijk de laatste race in zijn Formule 1-carrière en je wil je loopbaan niet afsluiten met zo'n ongeluk. Het zal voor hem goed zijn om straks met andere herinneringen aan zijn laatste race terug te kunnen denken."

Plattegrond van de alternatieve lay-out van het Bahrain International Circuit. (Beeld: F1)

Het circuit waarop zondag gereden wordt is slechts 3,5 kilometer lang en kent een stuk minder bochten. De verwachting is dat de rondetijden onder de minuut zullen komen. Wat voor race kunnen we hier verwachten?

"Mercedes en Racing Point zullen hier goed zijn met hun hoge topsnelheid. Maar ook Red Bull is best oké op dit soort circuits, dat hebben ze bijvoorbeeld in Monza wel laten zien. De auto kan op dit soort banen goed met de drag (luchtweerstand, red.) omgaan."

Uitslagen Max Verstappen in Bahrein 2015: Uitgevallen (Toro Rosso)

2016: Zesde

2017: Uitgevallen (Red Bull)

2018: Uitgevallen

2019: Vierde

2020: Tweede

Ander groot nieuws is de coronabesmetting van Lewis Hamilton. Verwacht je dat Max Verstappen nu zal winnen?

"Hij maakt absoluut een goede kans, Valtteri Bottas zal zijn grootste concurrent zijn. Verstappen heeft vorige week natuurlijk laten zien dat hij in Bahrein goed uit de voeten kan."

Huidige Formule 1-coureurs met zeges in Bahrein 4: Sebastian Vettel (2012, 2013, 2017, 2018)

4: Lewis Hamilton (2014, 2015, 2019, 2020)

Verstappen was zondag niet blij met de strategie van het team. Was jij het met hem eens?

"Ik snapte dat hij er iets van zei, maar ik begrijp ook dat het team niet te veel risico wilde nemen met de strategie. Red Bull wil toch het maximaal haalbare resultaat. Als zo'n gok met de strategie verkeerd uitpakt, heb je helemaal niks."

"Want Verstappen is de enige die het kan doen voor Red Bull. Alexander Albon reed weer veertig seconden achter hem, daar had Verstappen niets aan."

"Ik denk en hoop dat Red Bull volgend jaar kiest voor Sergio Pérez. Daar zou Verstappen veel meer aan hebben als teamgenoot. Met Albon wordt het volgend jaar weer een aanfluiting."

Analist en oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde. (Foto: Pro Shots)