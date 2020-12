Romain Grosjean heeft dinsdag voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn verschrikkelijke crash van zondag in de Formule 1. De coureur van Haas F1 prijst zich gelukkig dat hij nog leeft.

In de eerste ronde van de race in Bahrein schoot Grosjean na een touché met Daniil Kvyat met hoge snelheid van de baan. Zijn auto doorboorde de vangrail en ging in vlammen op.

De 34-jarige Fransman wist na 28 seconden uit zijn auto te klimmen en uit de vlammenzee te ontsnappen. "Ik weet niet of het woord 'wonder' in dit geval van toepassing is, maar ik kan in ieder geval zeggen dat het nog niet mijn tijd was om te sterven", aldus Grosjean vanuit het ziekenhuis tegen de Franse televisiezender TF1.

"Het voelde veel langer dan 28 seconden. Ik zag mijn vizier helemaal oranje worden en zag vlammen aan de linkerkant van de auto. Er schoot heel veel door mijn hoofd en ik dacht aan Niki Lauda (de Formule 1-legende die in 1976 verminkt raakte bij een brand na een crash, red.). Ik wilde mijn loopbaan niet zo eindigen."

Grosjean dacht ook aan zijn kinderen ("Mijn vijfjarige zoon denkt nu dat ik superkrachten heb.") op het moment hij de vlammen zag. "Toen zei ik tegen mezelf dat ik hoe dan ook uit de auto moest klimmen. Ik stak mijn handen uit de auto en voelde ze branden in het vuur. Ik klom eruit en voelde hoe iemand me uit de vuurzee trok. Ik wist dat ik veilig was", vertelt hij.

'Zelfs in Hollywood zie je dit niet'

Met alleen twee verbrande handen kwam Grosjean er genadig vanaf. De Fransman ligt waarschijnlijk nog tot en met woensdag in het ziekenhuis in Bahrein en werkt daarna verder aan zijn herstel, ook op mentaal vlak.

"Ik was aan het einde banger voor mijn familie, vrienden en kinderen dan voor mezelf. Ik denk dat ik wel wat psychologische hulp nodig heb, want ik heb de dood in de ogen gekeken. Zelfs in Hollywood zie je zulke beelden niet. Dit is de ergste crash die ik ooit heb gezien."

Het is nog niet bekend of Grosjean volgende week zondag de afsluitende race van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi rijdt, al wil hij dat zelf wel. Het zou zijn laatste Grand Prix in dienst van Haas zijn, waarbij hij na dit seizoen moet vertrekken.

"Ik voel me blij dat ik nog leef en zie dingen in perspectief, maar wil ook graag weer racen, het liefst in Abu Dhabi", aldus de Fransman. "Ik wil dat mijn Formule 1-carrière op een andere manier eindigt. Toen ik uit de vlammen sprong, was het bijna alsof ik opnieuw geboren werd."

Grosjean mist komende zondag in ieder geval de Grand Prix van Sakhir, die ook in Bahrein verreden wordt. Zijn vervanger is debutant Pietro Fittipaldi, de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi.