Het doet Lewis Hamilton veel dat hij komend weekend niet kan starten in de Grand Prix van Sakhir en daarmee voor het eerst een race mist. Zijn team Mercedes maakte eerder op dinsdag bekend dat de wereldkampioen het coronavirus heeft.

De 35-jarige Hamilton testte vorige week driemaal negatief, maar werd maandag wakker met lichte klachten. Een nieuwe test bracht aan het licht dat hij besmet is, wat betekent dat hij tien dagen in zelfisolatie moet.

"Ik ben er kapot van dat ik niet kan racen. Sinds de seizoensstart in juni zijn mijn team en ik zo voorzichtig mogelijk geweest en hebben we ons overal aan de regels gehouden", schrijft Hamilton op sociale media.

"Ik prijs me wel gelukkig dat ik me goed voel en slechts milde klachten heb. Ik ga er alles aan doen om fit en gezond te blijven. Geef om elkaar, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn."

Einde aan recordreeks voor Hamilton

Het is voor Hamilton, die in 2007 debuteerde als Formule 1-coureur, de eerste keer dat hij een Grand Prix mist. Sportief heeft het geen grote gevolgen, want zowel hijzelf als Mercedes heeft de titel dit seizoen al binnen.

Wel betekent zijn afwezigheid een einde van een recordreeks van 265 opeenvolgende Grands Prix. Bovendien reed de zevenvoudig wereldkampioen 48 keer op rij in de punten; ook dat is een record.

Mercedes maakt op korte termijn bekend wie Hamilton vervangt in Bahrein. Mogelijk is de Brit op tijd hersteld voor de slotrace van volgende week in Abu Dhabi; zijn quarantaineperiode loopt een dag voor de eerste training af.