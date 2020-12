Romain Grosjean blijft een dag langer in het ziekenhuis van Bahrein om te herstellen van zijn huiveringwekkende crash van zondag in de Formule 1. De coureur van Haas F1 hoopt volgende week in Abu Dhabi zijn rentree te maken.

Grosjean verloor in de beginfase van de Grand Prix van Bahrein de macht over het stuur, waarna zijn auto met hoge snelheid de vangrail doorboorde en in vlammen opging. Hij wist uit zijn auto te klimmen en uit de vlammenzee te ontsnappen.

De 34-jarige Fransman hield aan de crash vooral brandwonden aan zijn handen over. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd en zou daar tot dinsdag blijven, maar dat wordt nu dus een dag langer.

"Romain wil volgende week echt graag racen in Abu Dhabi. Ik heb hem er gisteren over gesproken. Ik heb gezegd: 'Probeer eerst te herstellen, dan kijken we daarna hoe of wat'", zegt Haas-teambaas Günther Steiner dinsdag tegen Motorsport.com.

"We moeten niet op de zaken vooruitlopen. Er is nog tijd genoeg. We moeten zien hoe Romain zich tegen die tijd voelt, dus ik heb geen haast om te beslissen wat we moeten doen. Het hangt allemaal van zijn gezondheid af."

Grosjean gaat vertrekken bij Haas

Maandag werd al bekend dat Grosjean de komende race, die zondag eveneens in Bahrein wordt verreden, in ieder geval zal missen. Hij wordt bij de Grand Prix van Sakhir vervangen door debutant Pietro Fittipaldi, de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi.

Als Grosjean in Abu Dhabi zijn rentree maakt, dan wordt dat zijn laatste race in dienst van Haas. In oktober werd bekend dat de Fransman na dit seizoen net als teamgenoot Kevin Magnussen vertrekt bij het Amerikaanse team.

Het is nog niet bekend waar de toekomst ligt van Grosjean, die in 2009 debuteerde in de Formule 1 en in 2013 met een zevende plek zijn beste eindklassering kende.