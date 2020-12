Jean Todt is erg geschrokken van de crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein zondag. Vooral de manier waarop de auto vlam vatte, baart de FIA-voorzitter zorgen.

"Ik denk dat we allemaal vergeten waren dat een auto zo in brand kan vliegen", zegt de 74-jarige Todt dinsdag in een interview met Motorsport.com. "We moeten daarom goed onderzoeken wat er precies is gebeurd."

"Ik kan me nauwelijks ongelukken herinneren waarbij een auto zo in tweeën brak", aldus Todt. "We hebben veel expertise nodig om te kunnen begrijpen wat er precies is voorgevallen."

De FIA begon zondag direct al met een uitgebreid onderzoek naar de crash, waarbij Grosjean wonderwel alleen brandwonden aan de handen en voeten opliep.

FIA streeft naar nog betere veiligheid

Volgens Todt was dat voor een groot deel te danken aan de sterkte van het chassis. "Kun je je voorstellen hoe zijn benen er nu aan toe waren geweest als het chassis de klap niet had kunnen opvangen? De verbeteringen op het gebied van veiligheid zijn geweldig geweest."

Toch blijft de FIA streven naar een nog betere veiligheid. Hoe het kan dat Grosjean wel brandwonden aan zijn handen opliep, is dan ook deel van het onderzoek.

"We moeten begrijpen hoe het kan gebeuren dat hij tweedegraads brandwonden opliep", aldus Todt. "Ook de overall van de dokter die ter plaatse was voor de eerste hulp is deels verbrand, daar kijken we eveneens naar."

Medische auto was binnen 9 seconden ter plekke

Dat de crash van Grosjean op een ongewoon deel van het circuit plaatsvond, heeft mogelijk bijgedragen aan de hevigheid van het ongeluk. "Je kunt er niet op anticiperen dat een auto daar op het rechte stuk zo van de baan schiet", zei Todt. "Hij reed met 200 kilometer per uur recht de vangrail in op een plek waar je dat niet verwacht."

Grosjean had met de ongebruikelijke omstandigheden van het ongeluk juist wel geluk, benadrukte de Franse FIA-baas. "Doordat het ongeluk vlak na de start plaatsvond, reed de medische auto er nog kort achter. Binnen negen seconden waren zij geparkeerd om te helpen."

Todt bedankte Ian Roberts en Alan van de Merwe, die de medische auto besturen en de marshals langs de baan. "Het was geweldig om te zien hoe dapper zij optraden."